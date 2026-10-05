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EL LATERAL Y EL JUVENIL ALCARAZ LAS NOVEDADES PARA RECIBIR AL LOBO MENDOCINO

Arzamendia entre los concentrados

Santiago Arzamendia empieza a confirmar su regreso al equipo

Por Redacción

Tras haber sufrido la rotura de ligamentos cruzado en la final del Torneo Clausura 2025 ante Racing, Santiago Arzamendia volverá a integrar una lista de concentrados en Estudiantes. El lateral izquierdo, que ya había tenido rodaje en la Reserva de Schunke, fue convocado por Alexander Medina, que podrá contar con él por primera vez desde que asumió la conducción del plantel albirrojo.

Otra de las sorpresas en la lista que dio el DT uruguayo, es la presencia del juvenil mediocampista Leandro Alcaraz, que hizo su debut en Reserva en este 2026 y fue convocado en su momento a la Selección Argentina Sub-17. Además, Rodrigo Borzone ocupará el lugar como arquero suplente del suspendido Fabricio Iacovich.

El que sigue afuera de toda convocatoria es Tiago Palacios, a quien un desgarro lo marginó más de un mes y medio. Muchísimo tiempo de recuperación.

SE VENDE EL REMANENTE DE ENTRADAS

Desde las 8 comenzarán a venderse las entradas remanentes para el partido con Gimnasia. La venta para los hinchas será escalonada y se llevará adelante de la siguiente forma: De 8 a 9 será el turno para los socios que tengan entre 100 y 149 puntos; en segundo turno, de 9 a 10 podrán hacerlo aquellos que acumulen entre 50 y 149 puntos; más tarde de 10 a 11 tendrán la posibilidad los asociados que vayan desde los 0 a los 149 puntos y por último, de 11 a 15 se liberará la venta hasta agotar disponibilidad para presenciar el duelo en UNO por la fecha 11 del torneo.

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