Por la recuperación: el Pincha busca los tres puntos

Estudiantes va en busca de la levantada tras lo que fue la derrota en la Supercopa Internacional en Santiago del Estero y la eliminación de la Copa Argentina ante Platense del pasado jueves en Florencio Varela. Para dar vuelta la página, recibe a Gimnasia de Mendoza por la fecha 11 del Torneo Clausura desde las 19:00 hs en UNO con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El Pincha, además de para cortar la mala racha, necesita ganar en casa para aspirar al objetivo de meterse en los playoff del campeonato, donde se encuentra a siete puntos de Independiente, que hoy por hoy sería el último equipo que se estaría metiendo en la siguiente ronda del certamen local. También, debe atender la tabla anual, en la que hoy se ubica en el décimo lugar a un punto de River, que estaría clasificando a Copa Sudamericana.

Respecto al once y con varias bajas de peso desde hace tiempo como las de Tiago Palacios y Joaquín Correa, Alexander Medina le daría descanso a nombres que habitualmente son titulares, pero no pondría un once totalmente alternativo, sino que apelaría a una formación que combinaría futbolistas que vienen teniendo rodaje con otros que suelen tener su chance partiendo desde el banco de suplentes. Por eso, Fernando Muslera, Leandro González Pirez y Ezequiel Piovi serían una fija para cuando el León salte al campo de juego de 1 y 57 para medirse con la escuadra blanquinegra, mientras que Guido Carrillo le dejaría su lugar a Adolfo Gaich en la ofensiva, donde sería acompañado por Edwuin Cetré y Joaquín Tobio Burgos.

La visita, en tanto, quiere volver al triunfo, tras un arranque inmejorable que ahora lo tiene hace tres fechas sin poder sumar de a tres, con dos empates como local y una derrota fuera de suelo mendocino.

Pese a la racha de tres encuentros sin alegrías, el conjunto de Darío Franco se ubica quinto en la zona A con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos igualdades y tres caídas, algo que le permitió por el momento olvidarse de la temible lucha por no descender.

La escuadra de Mendoza, llegará al estadio pincharrata sin Ignacio Sabatini, suspendido por haber sido expulsado la fecha pasada frente a Riestra, mientras que los lesionados Facundo Lencioni, Tomás O’ Connor, Franco Saavedra e Imanol González, tampoco formaron parte de la delegación mendocina que ya se encuentra en la ciudad de La Plata a la espera del choque de esta tarde.

El Pincha, que arrastra entre Torneo Clausura, Copa Argentina y Supercopa Internacional tres derrotas consecutivas, no tendrá un visitante para nada amigable, ya que de sus últimas tres presentaciones fuera de Mendoza, ganó dos y perdió en una oportunidad.

En este contexto, Estudiantes afrontará un partido clave en primer lugar para mantener las aspiraciones de clasificación a playoff, donde a falta de cinco fechas para el cierre de su grupo está a siete puntos del último clasificado, pero también vital para comenzar a sanar las heridas sufridas por la caída en la final ante Rosario Central y la reciente eliminación de Copa Argentina.

Con una formación titular sin confirmar, algo que ocurrirá minutos antes del duelo con el Lobo mendocino, el conjunto albirrojo quiere dejar los tres puntos en casa también para volver a tomar impulso pensando en el gran objetivo, el duelo de ida de las semifinales de Copa Libertadores del jueves 15 de octubre en UNO cuando reciba a Flamengo a las 21:30 hs.