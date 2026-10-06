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EL CACIQUE RECUPERA UNA ALTERNATIVA PARA LA COPA

Arzamendia volvió a sumar minutos

La vuelta de Santiago Arzamendia

Por Redacción

A pesar de que ya había tenido acción en el partido de Reserva, ante Defensa y Justicia, hace una semana en City Bell, Santiago Arzamendia volvió a jugar algunos minutos anoche en UNO.

El paraguayo venía de una larga inactividad producto de la rotura del ligamento cruzado anterior, la lesión de meniscos y el daño ligamentario sufrido en la rodilla derecha frente a Racing, en 2025.

Y con el afán de que vaya recuperando ritmo competitivo, después de un largo parate, Arzamendia ingresó ayer a los 44 minutos de la parte complementaria, en lugar de Joaquín Tobio Burgos. Sin dudas que significa una noticia importante para Estudiantes y también para el Cacique, que empieza a recuperar una alternativa natural para el sector izquierdo de la defensa cuando por delante está nada menos que la Copa.

VOLVIÓ A MOJAR CETRÉ

El colombiano Edwuin Cetré, que volvió a ser desequilibrante anoche, mostrando por momentos su mejor versión, volvió a convertir un gol (el primero, y de penal). Su último gol fue el día del “pasillo” a Central, el noviembre pasado.

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