De cara a la masiva caravana de hinchas de Estudiantes que cruzarán hacia Uruguay para presenciar la final de la Copa Libertadores, se difundió una guía oficial con los trámites, la documentación obligatoria y los costos de peajes y tasas que exigirán tanto las autoridades argentinas como las uruguayas en el paso fronterizo (con referencia operativa en el puente Fray Bentos).

La advertencia central para quienes viajen tanto en micros como en vehículos particulares apunta a la validez de los documentos personales: no se admite documentación digital (como la app Mi Argentina), fotos ni fotocopias, y únicamente será válido el último ejemplar emitido del DNI.

Todos los pasajeros deben viajar con su último ejemplar de DNI emitido en formato físico. En ese sentido, quedan terminantemente excluidas las credenciales digitales en celulares, capturas o fotocopias.

Asimismo, será Migraciones Uruguay el organismo encargado de registrar la documentación personal en el cruce de ida, por lo que cada viajero debe tener su documento a mano al momento de realizar el trámite. La Aduana uruguaya recuerda que tiene la potestad de realizar inspecciones de equipaje y de los vehículos en caso de considerarlo necesario, trámite por el cual no cobra tasa alguna.

El cruce por el puente internacional administrado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) se abona tanto a la ida como al regreso. No cuenta con sistema Telepase, pero acepta pago con tarjeta o en efectivo en pesos argentinos, pesos uruguayos o dólares:

Autos: ARS $13.000 / $U 400 / USD $8.

Ómnibus de 3 ejes: ARS $53.000 / $U 1.650 / USD $33.

Ómnibus de 4 ejes: ARS $110.000 / $U 2.500 / USD $55.

Cuáles son los requisitos para los micros

Para los coordinadores, empresas y choferes de ómnibus que trasladen hinchas, el operativo exige presentar documentación en papel en múltiples ventanillas (se recomienda llevar varias copias del manifiesto o lista de pasajeros - DUT para entregar una en cada organismo, tanto a la ida como a la vuelta). Antes de cruzar el puente, GNA regula la liberación gradual de micros según el operativo de seguridad y verifica permiso, listado de pasajeros, seguro y libreta de conductores.

Para manejar por Uruguay, se debe contar con un permiso ocasional expedido por la CNRT (por ejemplo, F06), lista de pasajeros (DUT), Certificado de Póliza Única de Seguro de Responsabilidad Civil Mercosur (Acuerdo 1.41 XV), Inspección Técnica Vehicular (ITV) y licencias físicas de dos choferes menores de 65 años.

Un chofer o responsable debe presentar el listado de pasajeros (DUT) y abonar $6.000 argentinos (solo en efectivo) tanto a la salida como al regreso post partido. Al reingresar al país, los choferes y coordinadores no deben descender del colectivo hasta recibir indicaciones del operativo. A su vez, abonarán en efectivo o débito (montos aproximados en pesos uruguayos, por tramo): $U 876 (hasta 25 pasajeros), $U 1.752 (de 26 a 50 pasajeros) y $U 3.505 (de 51 en adelante).

Los choferes deben presentar listado de pasajeros, permiso CNRT, copia del seguro Mercosur y autorización de manejo (ante escribano público, carta poder o cédula azul). La tasa se paga solo en efectivo en ambos sentidos y varía según el horario (tarifa al 50% hasta el sábado a las 13, y al 100% desde el sábado a las 13 hasta el domingo a las 24):

Hasta 15 pasajeros: $8.000 (50%) / $10.600 (100%).

De 16 a 24 pasajeros: $11.950 (50%) / $15.950 (100%).

De 25 a 50 pasajeros: $17.300 (50%) / $23.100 (100%).

Más de 50 pasajeros: $22.700 (50%) / $30.200 (100%).

Según la estimación oficial de la guía operativa, cada ómnibus deberá disponer de aproximadamente $540.000 argentinos para cubrir el total de tasas y peajes sumando ida y vuelta.