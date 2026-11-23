Estudiantes confirmó el cronograma de salida de los micros que trasladarán a sus socios e hinchas a Montevideo para la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. A través de un comunicado oficial, la institución informó que los pasajeros deberán presentarse el viernes 27 de noviembre en el Estadio UNO en las primeras horas de dicho día.

La organización del operativo estará sujeta a las disposiciones de Aduana, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y Tribuna Segura de la Nación. En ese sentido, el club estableció que la acreditación para los micros oficiales comenzará a las 5:30 de la mañana, mientras que la salida está prevista para las 7:00.

Por otra parte, quienes viajen en los micros organizados por agrupaciones y filiales tendrán un horario diferente: deberán presentarse a las 12:00 del mediodía para realizar la correspondiente acreditación.

Desde Estudiantes explicaron que la anticipación responde a la necesidad de evitar demoras en los controles migratorios y garantizar que todos los hinchas puedan llegar con tranquilidad al Estadio Centenario de Montevideo, donde el sábado 28 se disputará la definición continental frente a Palmeiras.

Además, la institución recordó que los menores de edad deberán contar con la autorización correspondiente para viajar y advirtió que los micros no realizarán paradas durante el recorrido.

El club puso a disposición más de 120 micros para trasladar a sus simpatizantes y la respuesta fue inmediata: los pasajes disponibles se agotaron ante la enorme demanda para acompañar al equipo en la final.

Como parte de la iniciativa, Estudiantes decidió hacerse cargo del 70% del costo del traslado, por lo que los socios pudieron acceder al pasaje por $50.000 por persona. El beneficio corresponde exclusivamente al transporte y no incluye la entrada al partido.