Aunque no juega, todos hablan de Paredes

Es tanta la preponderancia de Leandro Paredes en este Boca que tanto propios como extraños hablan de su ausencia en el encuentro de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana

Por un lado, Miguel Merentiel lamentó la ausencia del capitán xeneize, pero desde la vereda del enfrente, el ex Racing Santiago Sosa dijo que a Boca le faltará “su mejor jugador”.

El goleador boquense dijo que “lo de Leandro se siente, pero hoy tenemos un grupo muy fuerte y unido; vamos a dar pelea, sabemos que el grupo es lo que lleva a los equipos a ser más grandes, tenemos que afrontarlo”.

Además agregó cómo debe plantarse el plantel en cancha sin su capitán: “Hay que hacer sentir lo menos posible la ausencia de Paredes, sabemos que tenemos que dar la cara, en este momento, en una semifinal tenemos que dejar todo y tenemos un grupo para hacerlo”. Además, el uruguayo expresó que “dolió más la lesión (de Paredes) que el partido” y agregó que el volante campeón del mundo “es nuestro líder y capitán. Ahora dimos vuelta la página, sabemos que tenemos que ponernos firmes porque se viene un partido muy importante y hay que transmitirle al grupo esa tranquilidad”..

Por otro lado, Merentiel consideró que con la ausencia de Paredes el equipo pierde “ese pase de calidad que sabemos que Leandro tiene, esa asistencia increíble que te saca de la nada, sabemos que perdemos mucho; él nos quita peso de encima a muchos de nosotros”.

Desde Brasil también se refirieron a la ausencia de Paredes. El centrocampista de Vasco da Gama, Santiago Sosa, palpitó el encuentro por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana contra Boca, que se disputará este martes, y admitió que la ausencia del capitán xeneize, Leandro Paredes “para nosotros es una ventaja”.

Sosa brindó una conferencia de prensa en medio de los entrenamientos que realiza el equipo brasileño en la cancha de Deportivo Riestra y se refirió a la importancia del partido de su actual club club en la Bombonera. “Vasco hace mucho no juega una copa internacional; va a ser un partido muy lindo que tenemos que disfrutar en el momento en el que estamos, una semifinal, una llave muy importante con un gran equipo en un estadio muy difícil, hay que estar concentrados para ganar los duelos, el partido y llegar a la final”, dijo el ex Racing

“Dolió más la lesión que el partido con Instituto. Leandro es nuestro líder y capitán” (Merentiel)

También expresó qué significa para el conjunto de Río de Janeiro la ausencia del capitán y emblema de Boca: “Es un gran equipo, tiene grandísimos jugadores; no van a jugar con Paredes, en mi opinión su mejor jugador”. Sosa agregó que “como colega” no le desea el mal a nadie “pero que no esté él en la cancha es una ventaja: sabemos el grandísimo jugador que es, la capacidad que tiene para meter pases de gol, asistencias. No sabemos quién jugará en su posición, pero sabemos que al no estar su equipo pierde algo y es importante que no juegue”.

En cuanto al partido, Sosa dijo que deben jugar “muy concentrados, hacer un partido muy inteligente, sobre todo en la parte defensiva; tenemos grandes jugadores, un gran equipo, para sacar un buen resultado en Argentina y definir allá en Brasil”.

Además, se pronunció con respecto al partido de vuelta, que no tiene sede, ya que el estadio del Vasco da Gama no está autorizado por no llegar a la capacidad requerida por la Conmebol para instancias de semifinales en las copas: “Aún no lo sabemos, pero tengo entendido que será en el Maracaná; ojalá que sea ahí, que es donde queremos jugar”.