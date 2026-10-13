Boca quiere quedar más cerca de la final

Sin la presencia de su capitán y figura, Leandro Paredes, Boca recibirá este martes a Vasco da Gama de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más importante de América.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera” y el árbitro será el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero. Además se podrá ver a través de ESPN, Disney+ Premium y DSports.

Boca llega a este encuentro en medio de un gran momento y con la ilusión al máximo en todos los frentes, ya que arrastra un invicto de 17 partidos y se mantiene con vida en todas las competiciones este semestre: está en semis de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina, pelea por el título de Campeón de Liga en la tabla anual y además sigue firme en el Torneo Clausura.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Roberto Arruabarrena, se metió en esta instancia luego de eliminar a O´Higgins de Chile, a Recoleta de Paraguay y a San Pablo de Brasil.

Antes jugó la Copa Libertadores pero el fracaso de la eliminación en fase de grupos devino en esta segunda oportunidad internacional que no cayó del todo mal conforme fueron pasando las instancias. Ahora es el gran objetivo para este 2026.

El equipo, además, fue evolucionando en su juego y no tuvo mayores problemas para ir dejando en el camino a los demás rivales. Fue más compleja la serie contra O’Higgins que la última ante San Pablo. Los chilenos lo llevaron a los penales mientras que los brasileños no pudieron ganarle ninguno de los dos partidos.

La ausencia de Paredes puede ser determinante pero tanto el Vasco Arruabarrena como el resto de los jugadores trataron de bajarle un poco el tenor y enfocarse en ganar para viajar con otro plafón a Río de Janeiro, que tendrá una revancha en el estadio Maracaná con más de 60 mil hinchas del local.

Vasco da Gama, por su parte, tuvo grandes actuaciones para dejar en el camino a Deportivo Independiente Medellín de Colombia, Olimpia de Paraguay y a Independiente Santa Fe de Colombia.

En lo que respecta al ámbito local, el Vasco da Gama está en un delicado momento en el Brasileirao, ya que marcha decimocuarto y está a solo tres puntos de la zona de descenso con nueve fechas por delante.