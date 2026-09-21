Baja clave en Flamengo: Ayrton Lucas sufrió una lesión muscular y no jugará ante Estudiantes

A pesar de su triunfo ante Bragantino, Flamengo recibió una mala noticia este lunes que puede comprometer su futuro en la serie contra Estudiantes. Ayrton Lucas, lateral izquierdo titular, sufrió una lesión muscular que le demandará más de un mes de recuperación por lo que su presencia en las semifinales de Copa Libertadores está prácticamente descartada.

El club brasileño informó que el futbolista sufrió una lesión muscular grado 2 en la parte posterior del muslo derecho y que ya inició el tratamiento con el departamento médico para poder reincorporarse a los entrenamientos.

Lucas recibió atención médica después sentir un “pinchazo” a los tres minutos del primer tiempo y salió llorando del campo en camilla. El lateral izquierdo había sido titular en 11 partidos consecutivos antes de sufrir esta lesión.

Asimismo, el ecuatoriano Gonzalo Plata también sufrió una lesión muscular en el encuentro ante Bragantino. Sin embargo, su molestia no fue grave, podrá reincorporarse a los entrenamientos en los próximos días de cara al partido contra el Pincha, aunque su presencia con la selección de Ecuador es una incógnita.

A diferencia de Estudiantes, Flamengo tendrá una pausa de 18 días sin partidos debido a la fecha FIFA de septiembre y octubre. Recién volverá a jugar el 8 de octubre ante Santos en Vila Belmiro, por la jornada 29 del Brasileirão.