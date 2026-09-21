Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Confirmaron días y horarios para las semifinales de Estudiantes - Flamengo por Copa Libertadores

Por Redacción

Estudiantes ya tiene días y horarios para sus semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo. CONMEBOL oficializó esta mañana de lunes el cronograma de la instancia decisiva y confirmó que el primer partido se disputará el jueves 15 de octubre a las 21.30, mientras que la revancha será una semana después, el jueves 22 de octubre a las 21.30, en Río de Janeiro. ESPN, Disney + y Telefé van a transmitir ambos.

El primer encuentro tendrá al Pincha como local, aunque todavía resta definir el estadio. La programación oficial de CONMEBOL figura con “Estadio a confirmar”, por lo que aún debe resolverse si Estudiantes podrá recibir a Flamengo en el estadio Jorge Luis Hirschi (UNO) o si deberá trasladar la localía a otro escenario -tema capacidad-.

Flamengo recibirá al conjunto platense el jueves 22 de octubre desde las 21.30 en el estadio Maracaná, donde se definirá uno de los finalistas de la Libertadores. 

El cruce marcará además un nuevo enfrentamiento entre Estudiantes y Flamengo en la competencia continental. Ambos equipos ya se habían encontrado en la edición anterior y ahora volverán a enfrentarse, aunque esta vez por un lugar en la final.

Del otro lado de la llave se enfrentarán Fluminense y Palmeiras, con la ida prevista para el miércoles 14 de octubre y la vuelta para el miércoles 21.

La final de la Libertadores está programada para el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?