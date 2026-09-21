Confirmaron días y horarios para las semifinales de Estudiantes - Flamengo por Copa Libertadores

Estudiantes ya tiene días y horarios para sus semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo. CONMEBOL oficializó esta mañana de lunes el cronograma de la instancia decisiva y confirmó que el primer partido se disputará el jueves 15 de octubre a las 21.30, mientras que la revancha será una semana después, el jueves 22 de octubre a las 21.30, en Río de Janeiro. ESPN, Disney + y Telefé van a transmitir ambos.

El primer encuentro tendrá al Pincha como local, aunque todavía resta definir el estadio. La programación oficial de CONMEBOL figura con “Estadio a confirmar”, por lo que aún debe resolverse si Estudiantes podrá recibir a Flamengo en el estadio Jorge Luis Hirschi (UNO) o si deberá trasladar la localía a otro escenario -tema capacidad-.

Flamengo recibirá al conjunto platense el jueves 22 de octubre desde las 21.30 en el estadio Maracaná, donde se definirá uno de los finalistas de la Libertadores.

El cruce marcará además un nuevo enfrentamiento entre Estudiantes y Flamengo en la competencia continental. Ambos equipos ya se habían encontrado en la edición anterior y ahora volverán a enfrentarse, aunque esta vez por un lugar en la final.

Del otro lado de la llave se enfrentarán Fluminense y Palmeiras, con la ida prevista para el miércoles 14 de octubre y la vuelta para el miércoles 21.

La final de la Libertadores está programada para el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.