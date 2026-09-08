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Con los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez

Balón de Oro | Uno por uno, quiénes son los nominados

La prestigiosa revista France Football comienza a revelar a los candidatos a ganar el premio de mejor jugador del mundo

Por Redacción

La prestigiosa revista France Football reveló a los nominados para ganar el Balón de Oro, que es el premio que se le entrega al mejor jugador del mundo en la última temporada.

Entre ellos, se destaca la presencia de los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez, quienes consiguieron títulos con sus clubes y que además fueron claves para que la Selección alcance la final del Mundial 2026, en la que cayó 1-0 ante España.

Uno por uno, los nominados al Balón de Oro

Jude Bellingham (Inglaterra)
Pau Cubarsí (España)
Ousmane Dembélé (Francia)
Marc Cucurella (España)
Luis Díaz (Colombia)
Bruno Fernández (Portugal)
Gabriel Magalhaes (Brasil)
Erling Haaland (Noruega)
Harry Kane (Inglaterra)
Achraf Hakimi (Marruecos)
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)
Lamine Yamal (España)
Sadio Mané (Senegal)
Marquinhos (Brasil)
Lautaro Martínez (Argentina)
Kylian Mbappé (Francia)
Nuno Mendes (Portugal)
Lionel Messi (Argentina)
Joao Neves (Portugal)
Michael Olise (Francia)
Willian Pacho (Ecuador)
Julián Quiñones (México)
Declan Rice (Inglaterra)
Rodrigo Hernández (España)
Fabián Ruíz (España)
William Saliba (Francia)
Ferrán Torres (España)
Dayot Upamecano (Francia)
Vinícius Jr. (Brasil)
Vitinha (Portugal)

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