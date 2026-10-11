Bautista Barros Schelotto se pierde el partido contra Huracán por una subluxación de hombro

Bautista Barros Schelotto quedó descartado en Gimnasia para visitar a Huracán el próximo jueves en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, luego de confirmarse que sufrió una subluxación de hombro durante el empate 1 a 1 ante Atlético Tucumán en el Bosque.

Si bien las imágenes de su salida generó preocupación en el cuerpo técnico que encabeza Ariel Pereyra, los estudios médicos posteriores determinaron que el cuadro resultó menos grave de lo previsto. El lateral derecho debió abandonar el terreno de juego a los 18 minutos del segundo tiempo en el choque frente al Decano, cuando manifestó un fuerte dolor en la zona articular tras un cruce en el campo.

En su lugar ingresó Alexis Steimbach para cubrir el lateral derecho. Con la mirada puesta en el compromiso de este jueves por la fecha 13 del Torneo Clausura, el cuerpo médico del Lobo evaluará día a día la evolución del futbolista para determinar los tiempos exactos de su rehabilitación.

De no mediar imprevistos en la recuperación, las expectativas del cuerpo técnico apuntan a que el defensor pueda volver a ser considerado para la fecha 14, cuando Gimnasia reciba a Sarmiento de Junín el próximo viernes 23 de octubre a las 19. De todas maneras, su regreso final dependerá de la estabilidad del hombro y del dolor que manifieste con el correr de los entrenamientos de la semana.

No obstante, para el encuentro ante Huracán, Pereyra ya podrá contar con Pedro Silva Torrejón, Gonzalo Errecalde y Jeremías Merlo. Los tres futbolistas dejaron atrás sus lesiones musculares y se podrán entrenar con normalidad en los próximos días de cara a un duelo trascendental para el equipo Tripero.