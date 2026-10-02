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Rotura de meniscos

Belmonte se perderá el resto de la temporada

Por Redacción

Una mala noticia recibió ayer el Vasco Arruabarrena. El mediocampista Tomás Belmonte sufrió la rotura de los meniscos en una de sus rodillas y se perdería lo que queda de la temporada, ya que deberá ser intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.

El futbolista de 28 años sufrió la dolencia en el entrenamiento del miércoles y no pudo ser parte de la práctica de ayer, luego de recibir un choque. Así, el jugador surgido en Lanús será operado hoy y no podrá volver a la práctica deportiva hasta 2027, ya que la recuperación demandará unos tres meses. El equipo del “Vasco”sufrió una baja sensible, mientras llega el momento culminante de la temporada, en el que compite por cuatro títulos, al enterarse de la lesión del futbolista Tomás Belmonte.

El jugador, que venía ganándose un lugar en la rotación de Boca e incluso había sido clave para darle tres puntos en un triunfo agónico ante Lanús en el que marcó el único gol del encuentro, tuvo un choque con un compañero en el entrenamiento del miércoles, que le generó gran dolor.

Tras retirarse del mismo y pasar el día descansando, Belmonte volvió ayer a la práctica en Casa Amarilla, pero cuando se dispuso a comenzar los ejercicios volvió a sentir molestias, por lo que fue llevado a realizarse estudios.

Los resultados arrojaron la rotura del menisco y la necesidad de realizar una intervención quirúrgica, pactada para hoy, que lo alejará de las canchas lo que queda del año.

Así, Arruabarrena perderá a uno de los mediocampistas que había elegido como titulares en la serie pasada de Copa Sudamericana, ante San Pablo, y ya suma cuatro lesionados para lo que queda de la temporada: el arquero Agustín Marchesín, que sufrió una rotura de ligamentos, el juvenil Tomás Aranda, fracturado en el peroné y el delantero Adam Bareiro, que aún no se recupera de una hernia de disco.

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