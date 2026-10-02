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Llega con el envión tras eliminar a racing de la copa argentina

Boca quiere reafirmar su buen momento ante Unión

Con la ausencia de Jagger Herrera y la duda de Villa o Flores, el Vasco pone lo mejor que tiene. El partido comienza a las 21:30

leandro paredes le otorga prestancia y calidad al mediocampo

Por Redacción

Boca, que atraviesa por su mejor momento desde que el Vasco Arruabarrena se hizo cargo del la conducción técnica, enfrenta esta noche desde las 21:30 a Unión, con la idea de prolongar su invicto de 15 partidos. Luego de tres semanas en las que jugó clásicos y definiciones fuera de casa, el Xeneize vuelve a a la Bombonera para medirse con el Tatengue, en busca de seguir peleando en la Tabla Anual.

Después de eliminar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, el cuadro de la Ribera vuelve a poner el foco en el Clausura, en vistas de terminar de consolidarse en la Zona A, donde marcha quinto con 17 unidades.

El Vasco apostaría por un once muy parecido al que derrotó a la Academia, pero sin Facundo Herrera, que tendría descanso y le cedería su lugar a Ayrton Costa o a Marco Pellegrino. A su vez, Leonel Flores regresa de la Selección pero por el mismo motivo su puesto podría ocuparlo Sebastián Villa.

Con este panorama, Leandro Brey se pararía bajo palos ya que Álvaro Montero sigue concentrado con Colombia. En defensa jugarían Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco junto a la incógnita en el central zurdo. Leandro Paredes sería de la partida pese a la gran cantidad de partidos que tiene a cuestas y compartiría el mediocampo junto a Milton Delgado y Santiago Ascacibar, mientras que Alan Velasco sería el nexo con la delantera, conformada por Miguel Merentiel y Flores o Villa. La gloriosa noche de Valencia no le alcanzaría para ser titular.

Por su parte, Unión busca levantarse tras encadenar dos caídas consecutivas ante Talleres e Independiente. A tres puntos de la zona de playoffs, los dirigidos por Leonardo Madelón (que en la previa dijo que Boca es imbatible y que Paredes es un genio como Ricardo Bochini) tratarán de dar el golpe.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en marzo de este año en Santa Fe, por la fecha 11 del Apertura. Aquel día Julián Palacios abrió el marcador a los 41 y Merentiel puso el empate definitivo a los doce minutos del segundo tiempo.

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