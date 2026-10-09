"Bienvenido de vuelta, Marcos": Estudiantes oficializó el regreso de Rojo

Con un video desde el country, donde se lo ve trabajando en su puesta a punto, Estudiantes presentó oficialmente a Marcos Rojo en su regreso al club.

“Estoy feliz de volver al club, estoy feliz, les agradezco a los hinchas”, expresó el defensor, que inició una nueva etapa con la camiseta albirroja.

El tercer ciclo de Rojo en Estudiantes

El defensor, de 36 años, afrontará su tercera etapa en el Pincha, institución en la que se formó futbolísticamente y con la que mantiene un vínculo desde sus primeros años como jugador profesional.

Su llegada se concretó después de su salida de Racing, donde había jugado durante la última etapa de su carrera. Para cerrar su desvinculación, Rojo resignó una deuda que el club de Avellaneda mantenía con él, mientras que también quedaron por resolver aspectos económicos relacionados con la operación entre ambas instituciones.

La situación administrativa había generado incertidumbre durante el viernes. En un primer momento, el defensor recibió una respuesta negativa sobre su habilitación y se apartó de la práctica para intervenir en las gestiones que permitieran destrabar su incorporación.

Con el plazo de inscripción para la Copa Libertadores como uno de los puntos centrales, las conversaciones avanzaron hasta alcanzar una solución que le permitirá estar a disposición del cuerpo técnico para las competencias.

Ahora, Rojo buscará ponerse a punto desde lo físico y futbolístico para sumarse plenamente al equipo de Medina, en una etapa de la temporada en la que Estudiantes afronta compromisos importantes.

Su regreso vuelve a poner al defensor en el centro de la escena albirroja, esta vez con el objetivo de aportar experiencia en la recta decisiva del año.