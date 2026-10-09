Revés para Estudiantes por Marcos Rojo: la AFA no lo habilitaría para jugar la Libertadores

Este viernes a las 18 hs. vence el plazo para que la AFA se expida sobre el pedido de Estudiantes para sumar a Marcos Rojo para jugar las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo, serie que comenzará la próxima semana en UNO. En ese sentido trascendió que el Pincha ya habría sido notificado de que no sería habilitado y el jugador debería volver a Racing. Pese a ello, desde la dirigencia albirroja harán todos los esfuerzos hasta último momento para intentar torcer lo que sería una decisión tomada.

Por estas horas se viven momentos de incertidumbre administrativa porque las horas corren y la respuesta se hacía esperar. Pero según pudo saber este diario el regreso del defensor al club que lo vio nacer, que se encontraba en pausa por cuestiones estrictamente burocráticas, finalmente no podrá ser, al menos para la disputa de los partidos ante el Mengao. Incluso ayer, durante una entrevista con La Redonda, el secretario de finanzas de la institución, Juan Martín Ongay, brindó los detalles sobre la situación del defensor y si bien aclaró que se aguarda una resolución oficial de la AFA para sellar el vínculo contractual, no se mostraba optimista dejando entrever que una baja del pulgar era posible debido a la tensa relación entre las dirigencias. Mientras tanto, el exjugador de la Selección asistía a las prácticas en el Country Club de City Bell con un permiso especial, a la espera de la resolución final.

“Desde lo formal no está habilitado”, sentenció Ongay al ser consultado sobre el tema en la segunda edición de El Equipo Deportivo. Esta traba administrativa impactaba de forma directa en el ámbito internacional. El tesorero detalló que, para participar de la Copa Libertadores, el reglamento exige la inscripción previa en el torneo doméstico. Por lo tanto, como la AFA habría rechazado la solicitud, Rojo quedaría marginado de ambas competencias.

Al mismo tiempo, el directivo descartó la posibilidad de utilizar un cupo extra para facilitar el ingreso del refuerzo. En ese sentido, aclaró que la lesión del mediocampista Gabriel Neves carece de los plazos estipulados para solicitar una excepción reglamentaria.

Es por eso que, como trascendió, la dirigencia albirroja ya habría tenido una respuesta negativa por parte de la AFA y tendría que rebuscársela con lo que tiene para afrontar la cita continental, sin Tomás Palacios ni González Pírez, quienes llegaron al límite de amonestaciones y no podrán ser de la partida, lo que motivó esta movida por Rojo. De todas formas, se espera la confirmación oficial y hasta las 18 puede haber novedades.

Racing, Estudiantes y un pedido especial

Como viene informando EL DIA, para consumar su salida de Racing, Rojo resignó una importante deuda que el club mantenía con él y se plantó ante la dirigencia encabezada por Diego Milito. No obstante, aún restaban definir detalles sobre los bonos por objetivos -basados en partidos jugados y ganados- que Estudiantes deberá abonar a Racing y la operación oscilaría entre los 300.000 y 800.000 dólares según el cumplimiento de dichos logros.

Pero para que pueda jugar la Copa Libertadores debe recibir primero la habilitación de la AFA, que habría sido negada. Lo cierto es que en ese ámbito internacional no hay impedimentos normativos para su habilitación, por lo que era lo más esperado por la dirigencia platense y del propio jugador.

El conflicto principal se trasladó así al plano local, ya que para que el jugador dispute el Torneo Clausura 2026 y la Supercopa Argentina, el Pincha requiere un cupo extraordinario por la lesión de Gabriel Neves, quien sufrió una fractura en la muñeca. Dado que la recuperación estimada del volante es inferior a cuatro meses, el reglamento de la AFA no contempla automáticamente el reemplazo, por ello, la dirigencia solicitó una excepción. Pero como la autorización le habría sido denegada, Rojo no jugaría la Copa Libertadores con la camiseta del Pincha.