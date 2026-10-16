Boca: busca ganar para saltar a la punta de la Anual

Por la fecha 13 del Torneo Clausura, Boca recibe a Talleres con la misión de quedarse con la victoria en la Bombonera y convertirse en líder, al menos hasta que Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors afronten sus respectivos encuentros ante Tigre y Banfield, respectivamente.

Sin embargo, el choque ante el conjunto cordobés asoma en medio del objetivo principal azul y oro en este segundo semestre de 2026, la Copa Sudamericana, certamen en el cual el próximo martes jugará el duelo de vuelta en Río de Janeiro frente a Vasco da Gama, tras caer 1-0 como local.

Pese a la proximidad con el viaje a Brasil y la acumulación de encuentros en la recta final, finalmente Rodolfo Arruabarrena optó por no rotar demasiado y poner un mix entre titulares y suplentes para recibir a los dirigidos por Omar De Felippe. Por eso, el Vasco haría uno o dos cambios por línea en la formación xeneize.

Respecto a los once que arrancaron el duelo copero frente al Vaso da Gama, Leandro Lozano le dejaría su lugar a Dylan Gorosito y Lautaro Di Lollo saldría del fondo para que ingrese Jorge Figal. En la mitad de la cancha, Rodrigo Battaglia retornaría tras diez meses de inactividad en lugar del chileno Williams Alarcón. Por último, en el ataque, la baja del colombiano Sebastián Villa por lesión le abre las chances al juvenil Joaquín Ruiz o a la permanencia en la formación de Carlos Palacios, mientras que Miguel Merentiel retornaría a la formación en lugar del ecuatoriano Enner Valencia.

Enfrente, estará un Talleres que viene de capa caída y con una campaña para el olvido, donde pudo sumar solamente nueve puntos, producto de dos victorias y tres empates, que lo depositan en el fondo de la tabla de la zona A. A su vez, no gana como visitante desde la tercera fecha, cuando se impuso 4-0 a Platense; y lleva tres fechas sin una alegría.

Para la visita a la Bombonera, Omar de Felippe incluiría en la formación titular al juvenil Lautaro Ortíz en lugar de Valentín Depietri, Agustín Álvarez Martínez retornaría a los once tras cumplir con las dos fechas de suspensión por su expulsión directa ante Instituto y el delantero de la Reserva de la T, Jeremías Gallard, suplantará a Franco Cristaldo, quien sufrió una lesión muscular.