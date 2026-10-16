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Confirman el Maracaná para la revancha del martes

Por Redacción

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil desestimó ayer el recurso interpuesto por Flamengo y Fluminense, por lo que finalmente el Maracaná será la sede de la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Se trató del último paso que faltaba para que el escenario de la revancha quede asentado de manera definitiva. Para dicho encuentro, los hinchas del Vasco ya agotaron 70 mil entradas.

La presentación fue realizada por ambos equipos a través del consorcio Fla-Flu Servicios S.A, la empresa que administra, opera y mantiene el Maracaná.

Los clubes argumentaban que otorgarle el estadio al Vasco Da Gama implicaría sentar un precedente peligroso a través del cual otros clubes podrían solicitarlo como sede.

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