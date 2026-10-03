Boca: de la mano de Flores, se acerca a los objetivos

Boca no detiene su marcha de triunfos en este Clausura. Con una actuación superlativa, y con un Leonel Flores intratable, goleó anoche 3-0 a Unión y se quedó más cerca de la punta en el Grupo A y también en la Tabla Anual.

El juvenil, que hoy se reintegra a la Selección, necesitó apenas media hora para definir el partido con dos verdaderos golazos. El primero lo hizo Di Lollo, de cabeza.

Boca arrancó el partido mostrando una mayor ambición. Con Paredes plantado en el medio para la distribución; con Delgado volcado por la derecha; Ascacibar encimando a Malcorra; Villa por la izquierda y Merentiel pivoteando cerca del área. Así fueron los minutos de un equipo dinámico y decidido.

Unión, con un planteo simple, se animó en algunos pasajes a partir de la movilidad de los volantes y las corridas en diagonal de Tarragona y Luna Diale. Avisó con una corrida por izquierda de Cuello y un tiro libre de Malcorra, a los 8.

Sin embargo, Boca encontró espacios para generar juego. Y en la primera situación, Lozano desbordó por la derecha, centro, pero Merentiel no llegó a conectar. Fue una alerta para la defensa Tatengue.

Unión jamás salió de su libreto. Y el planteo que propuso anoche surtió efecto porque la idea fue cerrarle los caminos a Paredes y a los delanteros.

Sin embargo, con la paciencia que lo caracteriza, Boca trabajó el partido con inteligencia. Movió la pelota de un lugar a otro buscando abrir a la defensa rival.

A los 22, llegó el primer grito de la noche. Falta sobre Velasco. Tiro libre preciso desde la derecha de Paredes; Di Lollo que se eleva por encima de todos y conecta un cabezazo inatajable para Mansilla (ex Estudiantes).

Después del gol, Boca manejó la pelota y el partido a voluntad. Crecieron los trabajos de Velasco y Ascacibar, al igual que el de Delgado. Y justificó plenamente la victoria parcial sobre un rival que sintió el mazazo y bajó los brazos.

Boca se fue al descanso mostrando una versión parecida a la de los últimos partidos: tenencia de pelota, sorpresa por los costados y precisión en las entregas.

Quizás le faltó mayor precisión en los metros finales, sobre todo, con Villa, que intentó tres veces al arco con disparos de media distancia, pero no logró lastimar.

Boca mantuvo la tendencia en el complemento. Organizado en lo colectivo; rápido en el traslado y peligroso con espacios. Y así fue que comenzaron a llegar las oportunidades para cerrar el partido. Primero, con un zurdazo de Velasco, y después, un cabezazo de Ascacibar que despejó Mansilla.

El ingreso de Leonel Flores fue determinante, ya que en media hora (ingresó por Villa) clavó dos golazos y definió el pleito.

Boca se presentará el viernes que viene en Córdoba ante Instituto. Falta definir el estadio