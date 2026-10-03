Uno por uno

leandro brey (5)

No tuvo muchas intervenciones. Seguro en los envíos aéreos.

leandro lozano (7)

Inteligente para tomar decisiones, rápido y preciso en la marca y criterioso cuando pasó al ataque. Gestó el segundo gol.

lautaro di lollo (6)

Firme en la marca y buen complemento con Herrera. Marcó el primer gol con un cabezazo.

facundo herrera (6)

Correcto a la hora de marcar. Contuvo bien a Tarragona y fue la salida por la izquierda.

lautaro blanco (6)

Fue un extremo más, como ya es habitual en él. Y por su sector generó varios ataques.

santiago ascacibar (6)

Trabajo incansable en el medio. Recuperó y distribuyó. Y fue salida limpia para Velasco y Paredes.

leandro paredes (7)

Con la categoría de siempre. Trabajó condicionado por la amonestación, pero marcó los tiempos de su equipo. Una asistencia de tiro libre para el gol de Di Lollo .

milton Delgado (7)

Otro todo terreno que corrió a todos. Colaboró con Ascacibar en la recuperación y fue clave en el retroceso.

alan velasco (5)

Entró poco en juego su equipo lo sintió. La presión de los volantes de Unión lo hicieron retroceder. Levantó en el complemento.

miguel merentiel (4)

Hizo de pivot entre Villa y Velasco, pero muy pocas veces pisó el área y no aportó demasiado en ataque.

sebastián villa (5)

Incontrolable por la izquierda, pero errático en las entregas y sin precisión en los remates.

Ingresaron

Leonel Flores (8)

Necesitó apenas media hora para clavar dos golazos y convertirse en figura de la noche.

Enner Valencia (5)

Peleó todas, asistió y se perdió el tercer gol.

carlos palacios (5)

Trabajó por derecha y le aportó claridad al armado del juego.

ángel romero (-)

Se movió por la izquierda.

william alarcón (-)

Tuvo un remate que se fue cerca.

promedio

6,00