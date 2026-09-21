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VICTORIA 2-0 EN EL NUEVO GASÓMETRO

Boca fue más que San Lorenzo y ganó bien

El Xeneize demostró un mejor rendimiento y cuando su rival se quedó con un jugador menos fue imparable. Así sumó otros tres puntos para seguir trepando en las dos tablas e ilusionarse
Centro de Lautaro Blanco y gol de Miguel Merentiel para el 2-0 de Boca sobre San Lorenzo / Fotobaires

Por Redacción

En una jornada marcada por las intensas precipitaciones y un campo de juego que terminó al límite de sus posibilidades, Boca venció 2-0 a San Lorenzo como visitante por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena destrabó el clásico en el complemento gracias a los goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel, aprovechando al máximo la superioridad numérica tras la expulsión de Manuel Insaurralde en la primera mitad.

El encuentro comenzó con intenciones compartidas a pesar del estado rápido del césped por la tormenta. El Ciclón avisó temprano con un cabezazo de Rodrigo Auzmendi tras una habilitación de Facundo Farías que pasó rozando el poste derecho de Álvaro Montero. No obstante, el trámite dio un vuelco rotundo a los 31 minutos: Manuel Insaurralde vio la tarjeta roja directa tras un duro planchazo sobre Santiago Ascacibar. A partir de allí, San Lorenzo replegó sus líneas y logró resistir hasta el descanso con el marcador en cero. Si 11 contra 11 no había equivalencias, con un jugador menos ya no hubo manera de seguir y menos con los cambios defensivos de Insúa en el entretiempo: sacó a Facundo Farías que era el único que podía llevar la pelota al área rival.

En la segunda etapa, la superioridad táctica y física de la visita se tradujo en el marcador. A los 12 minutos, Leonel Flores comandó un contragolpe por el sector derecho y se asoció con el uruguayo Leandro Lozano, quien sacó un remate de zurda cruzado para poner el 1-0.Con el terreno de juego visiblemente anegado por el diluvio, Boca sentenció la historia a los 27 minutos. Lautaro Blanco fabricó una gran jugada individual por la banda izquierda, tiró un caño y lanzó un centro raso al área chica para que Miguel Merentiel la empujara al fondo de la red, sellando el 2-0 definitivo.

Ya no hubo más partido. Entre la diferencia numérica y la del resultado más las intensas precipitaciones hicieron imposible seguir jugando de manera normal. Solo la extrema necesidad de terminar el juego sí o sí obligaron a su continuidad.

Con este resultado en el clásico, Boca estira su racha invicta a 14 partidos en todas las competencias y escala a la quinta posición del Clausura con 17 unidades, además de prenderse de lleno en la pelea por la tabla anual de clasificación a las copas internacionales de 2027. Está en carrera en todos los frentes y después de muchos años se ilusiona con un cierre de año más dulce que los otros.

Por su parte, el equipo azulgrana queda relegado en la décima posición con 11 puntos y deberá buscar la recuperación el próximo sábado ante Defensa y Justicia. Para colmo ganó 1 de los últimos 28 clásicos que disputó y el clima interno ya es imposible de disimular: fastidio total.

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