Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca vs. San Lorenzo

Herrera tuvo una tarde tranquila desde lo defensivo, aunque jugó constantemente al límite y quedó expuesto en algunas situaciones, como la del pisotón a Auzmendi que le costó la amarilla.

álvaro montero (6)

Espectador de lujo. El rival no lo exigió, aunque le faltó precisión en algunas salidas con los pies.

leandro lozano (7)

Como en Brasil, fue la llave de gol y se mostró como una alternativa más en ataque. Uno de los puntos más altos.

lautaro di lollo (6)

No tuvo demasiado trabajo, pero se mostró seguro y atento cada vez que le tocó intervenir.

facundo herrera (5)

Al igual que su compañero de zaga tuvo una tarde tranquila, aunque en varias jugadas llegó al límite, por eso fue sustituido en el complemento.

lautaro blanco (7)

Sostuvo una actuación correcta. Estuvo firme en la marca y constantemente buscó espacios para atacar. Se convirtió en un gran socio para Merentiel.

Milton Delgado (6)

Realizó un partido completo, con buen dominio y distribución de balón, además de mostrarse firme en la marca.

leandro paredes (8)

El conductor del equipo. Manejó el tempo del partido. A través de sus pases abrió los caminos para que Boca juegue en campo rival.

santiago ascacibar (6)

Jugó mucho al ida y vuelta. Varias veces irrumpió de sorpresa en área rival, aunque siempre falló en la puntada final.

alan velasco (6)

Fue una de las cartas más inquietantes en la ofensiva. Apostó al uno contra uno y generó complicaciones cuando encaró a los marcadores.

leonel flores (6)

Alternó buenas y malas. Le faltó precisión para gravitar más, pero tuvo acciones que mostraron su desequilibrio.

miguel merentiel (7)

No estuvo fino en la definición. Como marcó un gol podría a ver marcado dos más. Pese a eso se mostró generoso con el ayudó en la construcción ofensiva.

Ingresaron

Marco Pellegrino (6)

Tuvo un buen ingreso, suplió de forma correcta a Herrera. Con esta actuación, pelea por un lugar en el once titular.

carlos palacios (5)

No gravitó y por momentos su participación pasó desapercibida.

ángel romero (5)

Partido correcto en líneas generales, volvió a aprovechar los minutos que le otorgó el DT.

tomás belmonte (-)

Ingresó en el final, tuvo poca injerencia en el juego.

sebastian villa (-)

Casi no tuvo contacto con el balón.

promedio

6,14

La figura de la cancha. Fue el cerebro y conductor de Boca, manejando los tiempos del partido a su antojo. Con precisión y criterio, abrió los caminos para que su equipo jugara en campo rival y dominara gran parte del encuentro. Asimismo, sus compañeros descansaron en él cuando no encontraban una salida limpia.

Llevó el encuentro sin mayores inconvenientes, pero cometió algunos errores de apreciación en decisiones puntuales que generaron reclamos, sobre todo en el banco local.