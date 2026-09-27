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JUEGAN EN EL GIGANTE DE ARROYITO POR LA COPA ARGENTINA

Boca-Racing, con todo Por un lugar en la semifinal

El Xeneize pelea en todos los frentes y quiere seguir su racha triunfal, en tanto que la Academia apunta todas sus fichas a esta competencia en un año para el olvido
Miguel Merentiel llega encendido a la final con Racing. el goleador de Boca está intratable / @boca

Por Redacción

Boca y Racing se enfrentarán esta tarde en un duelo clave por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 17.00 en el Estadio Gigante de Arroyito se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca llega a este encuentro en un gran momento, ya que acumula un invicto de 14 partidos y se mantiene con vida en todas las competiciones, ya que es semifinalista de la Copa Sudamericana y está quinto en su zona del Clausura, a cinco puntos del líder Instituto y dentro de la zona de clasificación a los playoffs. A la vez, pelea por el título de la tabla anual, en la que se encuentra tercero con 47 unidades, cuatro por debajo del puntero Independiente Rivcadavia de Mendoza.

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena vienen de ganarle 2-0 a San Lorenzo en el Torneo Clausura. En lo que respecta a la presente edición de la Copa Argentina, el “Xeneize” se metió en los cuartos de final luego de derrotar 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, 2-0 a Sarmiento y por penales a Vélez tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

El partido frente a Vélez tuvo condimentos durante toda la noche y ecos que duraron hasta la previa de este comprmiso en Rosario. El Xeneize aprovechó la chance extra que les dio Dylan Godoy al fallar el penal en la última jugada del partido y luego se impusieron en la definición por penales con Álvaro Montero como el gran héroe de la noche, el único ausente esta tarde pos su convocatoria a la Selección Colombia.

Boca no contará con Montero por la fecha FIFA y Racing perdió por lesión a Lautaro Díaz

Sin embargo, a las pocas horas, la dirigencia del conjunto de Liniers denunció ante la AFA que el Boca había incurrido en una alineación indebida, al inscribir seis extranjeros en la planilla cuando la cantidad máxima es de cinco. Tras 20 días de incertidumbre, el Tribunal de Disciplina de la casa mayor del fútbol argentino decidió mantener el resultado del partido y multar a Boca, argumentando que no había sacado ventaja del error al tener a Ángel Romero en el banco de suplentes, el único de los extranjeros que no sumó minutos ante el Fortín.

Tras la resolución, la dirigencia de Vélez apeló y pidió la suspensión del partido entre Boca y Racing ya que consideraba que podía existir un “daño irreparable” si se llevaba adelante el encuentro a la espera de la revisión solicitada después del fallo inicial. La justificación radicaba en que sería imposible ejecutar un cambio de veredicto con el compromiso ya finalizado, pero la AFArechazó la apelación al considerarla inadmisible.

Racing, por su parte, atraviesa un momento totalmente contrario al de su oponente, ya que se encuentra en medio de un flojíismo semestre y solo le queda apuntar todos los cañones a la Copa Argentina.

La Academia, que en el primer semestre hizo un verdadero papelón al quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, marcha decimocuarto en la Zona B del Torneo Clausura y perdió seis de los 12 partidos que disputó en este semestre.

En su camino hasta los cuartos de final en la Copa Argentina, los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda le ganaron 1-0 a Gimnasia de Mendoza, 4-1 a Defensa y Justicia y 2-1 a Belgrano de Córdoba.

En principio, Juan Pablo Vojvoda sostendría el esquema táctico 3-5-2 de la victoria ante Sarmiento por la Liga aunque tendrá una variante obligada ya que Lautaro Díaz presenta una sobrecarga en el recto anterior y quedó fuera de la convocatoria. Tomás Conechny asoma como su reemplazante aunque también pelea por ese puesto Duvan Vergara.

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