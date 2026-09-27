Boca ya sabe que tiene una agenda cargada durante todo octubre

El equipo de Arruabarrena ya conoce sus próximos compromisos por el torneo y en el medio tendrá la semifinal de la Sudamericana.

Luego del partido de esta tarde ante Racing,el Xeneize recibirá a Unión el viernes 2 de octubre a las 21.30, por la undécima fecha del Clausura, y visitará a Instituto el viernes 9 a las 19.30, por la decimosegunda fecha.

Entre esos dos partidos aparece una posibilidad que puede alterar los planes del Vasco. Si Boca elimina a Racing y la semifinal de Copa Argentina se ubica antes del encuentro con Instituto, el martes 6 de octubre queda como fecha posible aunque no hay programación confirmada para esa instancia.

El compromiso en Córdoba con La Gloria quedará a cuatro días de la ida de las semifinales de la Sudamericana. El martes 13 de octubre a las 21.30, Boca recibirá a Vasco da Gama en la Bombonera. Y entre los dos encuentros de la serie deberá jugar contra Talleres, como local, por la decimotercera fecha 13 del Clausura. Ese partido está previsto para el fin de semana del 17, pero sin confirmación. La revancha en Brasil será el martes 20, también a las 21.30. Luego llegará la visita a Independiente, por la fecha 14 del Clausura, prevista para el fin de semana del 25. Así, aun sin contar una eventual semifinal de Copa Argentina, Boca tiene seis partidos por delante en menos de un mes.