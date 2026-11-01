Boca - River: con muchas cuestiones en juego

Un duelo entre Boca y River siempre tiene un condimento especial por tratarse del Superclásico del fútbol argentino, sin embargo en esta ocasión, hay varios factores que le agregan aún más “picante” a este choque por la fecha 15 que tendrá el arbitraje de Nicolás Ramírez desde las 15:00 hs en la Bombonera.

Para este encuentro, el Xeneize llega clasificado a los playoff del Torneo Clausura y tercero en el grupo A con 27 puntos, producto de siete triunfos, seis empates y una sola derrota sufrida en la primera fecha como visitante ante Riestra. Además, los de la Ribera se encuentran en la lucha por quedarse con el título de campeón de liga en la tabla anual, donde con el triunfo del viernes por la noche de Rosario Central en Junín ante Sarmiento, se ubican segundos 57 unidades y necesitan sumar de a tres para recuperar el liderazgo a falta de una fecha para el final.

Abocado también a la semifinal de la Copa Argentina donde enfrentará a Banfield, pero sobretodo a lo que será la final de la Copa Sudamericana del 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena llegan a este invictos en condición de local en siete presentaciones, donde ganaron en seis oportunidades y empataron en una. Por otra parte, el conjunto azul y oro acumula dos enfrentamientos sin perder ante su rival de toda la vida, con un triunfo 1-0 en el Torneo Apertura en el estadio Monumental y una victoria en el Clausura 2025 como local 2-0.

Enfrente, el Millonario, llega con la obligación de llevarse algo de la Bombonera, ya que por el momento ocupa el cuarto lugar en la zona B y si bien tiene altas chances de meterse entre los ocho mejores de su grupo que jugarán los playoff para levantar el trofeo de campeón del Torneo Clausura, una derrota podría comprometerlo y obligarlo a tener que ganar en su último encuentro en la fase de grupos como visitante ante el ya descendido Aldosivi.

Boca acumula dos partidos sin perder ante River, con un triunfo como local y otro como visitante

Sin chances ya de adueñarse de la tabla anual, ya que el 2-1 de Rosario Central en Junín le sacó la mínima chance que tenía, el equipo dirigido técnicamente por Leonardo Ponzio buscará lo hecho por la Liga Profesional 2024, cuando venció por última vez como visitante a Boca con gol de Manuel Lanzini.

Respecto al equipo, hasta las últimas horas previas al enfrentamiento Superclásico, se mantuvo la incógnita de Aníbal Moreno, que se retiró lesionado frente a Racing y trabajó diferenciado toda la semana. Pese al deseo del ex Palmeiras de estar, finalmente terminó quedando fuera de la lista de concentrados y al ser una zona de la cancha donde la Banda no tiene demasiadas alternativas, con la ausencia de Moreno y la baja también por lesión de Fausto Vera, se producirá el debut como titular en un Superclásico de Lucas Silva.

De esta manera, el sector medio del conjunto de Núñez quedará conformado por Tobías Andrada, Lucas Silva y Tomás Galván. Además, en el fondo volverán Lucas Martínez Quarta tras su suspensión por haber llegado a cinco amarillas y Marcos Acuña reemplazará a Francisco Ortega. Después, de no mediar ninguna variante de último momento, por el lado de los de Núñez, volverían a repetirse los mismos apellidos que le ganaron a Racing en el estadio Monumental

En este contexto, con los tres puntos como objetivo en el horizonte, por distintos motivos, Boca y River, el Xeneize y el Millonario volverán a escribir otro capítulo de la rica historia que tiene el Superclásico del fútbol argentino.