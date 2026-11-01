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La final de la Copa Sudamericana ya tiene día y horario

Por Redacción

La espera terminó. Boca ya conoce el horario para la final de la Copa Sudamericana, que definirá ante Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

En este sentido, la definición de la corona será a las 19.30 de Argentina el sábado 21 de noviembre. Inicialmente el partido estaba pautado para las 17.00 -hora local-, pero el ente madre del fútbol sudamericano parecía decidido a atrasar una hora el encuentro a causa del calor que suele hacer en Barranquilla por la tarde. Sin embargo, cerca del mediodía del sábado, las redes sociales de la Copa Sudamericana informaron que, finalmente, se jugará a las 17.30, horario local. Así, tanto en Argentina como en Brasil, el encuentro se jugará a las 19.30, donde Boca irá en busca de una nueva conquista a nivel internacional.

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