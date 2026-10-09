Boca visita a Instituto, en un cruce fundamental

Boca, que llega con el envión anímico y futbolístico, afrontará hoy un compromiso de alto riesgo, cuando a partir de las 19:30 enfrente en Córdoba al sorprendente Instituto, en el comienzo de la duodécima fecha de la Zona A del Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita trepar a lo más alto en la tabla anual.

El encuentro tendrá como escenario el Estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Yamil Possi. Y será televisado por la señal TNT Sports.

Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que arrastra un invicto de 16 partidos y se mantiene con vida en todas las competencias: el Torneo Clausura, Campeón de Liga, Copa Sudamericana y Copa Argentina.

En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena marchan cuartos en la Zona A con 20 puntos, por lo que una victoria les permitiría escalar al menos y de manera momentánea a la cima en la Tabla Anual, que hoy está en poder de Independiente Rivadavia.

Visto y considerando que se viene el partido de ida contra Vasco Da Gama, en una de las semifinales de la Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena le daría descanso a algunas piezas claves del once habitual, pero mantendría la mayoría del equipo titular.

Por ejemplo, Leandro Paredes es uno de los jugadores que podría rotar por la alta cantidad de encuentros que disputó en durante este semestre, en tanto Rodrigo Battaglia volvió a ser convocado por el cuerpo técnico y podría tener minutos por primera vez en el año, después de dejar atrás una grave lesión que le demandó varios meses de recuperación.

Sin una alineación clara en mente, el Vasco considera la posibilidad de salir a la cancha con el juvenil Dylan Gorosito en lugar de Leandro Lozano. En tanto que el chileno Carlos Palacios y el colombiano Sebastián Villa también tienen chances de estar desde el inicio, al igual que Milton Delgado y Miguel Merentiel.

Por su parte, Instituto, de la mano de Diego Flores (ex entrenador de Gimnasia) viene de vencer en fila a Estudiantes de Río Cuarto, Talleres e Independiente, este último con una histórica goleada en Avellaneda.

La Gloria, de gran campaña, es líder, está en puestos de Copa Sudamericana y sueña con su primera participación internacional.

Actualmente cosecha 25 puntos, es considerado como una de las grandes revelaciones del torneo y apuesta todas sus cartas a pelear la corona.

Además, el Traductor Diego Flores supo conformar un plantel competitivo, que lo ha llevado a pelea esta instancia de campeonato en base a buenos rendimientos y resultados.

De acuerdo a los antecedentes recientes, la última vez que ambos equipos se enfrentaron en esta temporada fue en marzo de este año en la Bombonera, en el marco de la fecha 12 del Apertura.

En aquella ocasión, Boca se impuso por 2-0 gracias a lasa conquistas de Tomás Aranda y Adam Bareiro (ambos en proceso de recuperación).

Boca llega a Córdoba con la frente bien alta y con un invicto de 16 partidos