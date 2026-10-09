Qué necesita el equipo del Vasco para llegar a la Copa 2027

Mientras sueña con la Copa Sudamericana 2026, Boca no pierde de vista la necesidad de asegurarse la clasificación a la Libertadores 2027. La tabla anual es la principal alternativa para jugar otra vez la máxima competencia internacional. Contra Instituto, tendrá la primera chance manifiesta de trepar a la cima. Los tres puntos logrados frente a Unión, donde todos parecieron jugar a su favor, le permitieron quedar segundo con 50 puntos. La combinación de resultados fue casi ideal y Boca se puso a solamente dos de Independiente Rivadavia, mientras que mantuvo la distancia con Argentinos Juniors (mismas unidades pero mejor diferencia de gol) y logró superar a Vélez, que cayó al cuarto lugar con 49. Tomando como referencia el año pasado, Argentinos se clasificó tercero en la tabla anual con 57 puntos, siete menos de los que tiene ahora el equipo del Vasco. Entonces, en 2026, también se podría predecir que para meterse en la Libertadores 2027 Boca necesitaría -como mínimo- 57 unidades para llegar al 60% de los puntos, un porcentaje que en los tres años anteriores le hubiese significado sin problemas la clasificación.

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