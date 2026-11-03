Bronca por el manejo en la venta de entradas

La incertidumbre y el enojo fue el sentimiento en común de miles de hinchas de Estudiantes, que en el primer día de venta de plateas para la parcialidad albirroja, vio como en cuestión de minutos desde la página web habilitada por CONMEBOL para hacerse con un lugar para presenciar la gran final de la Copa Libertadores, se mostró el cartel de localidades agotadas.

Lo ocurrido, generó indignación y desesperación en la parcialidad pincharrata que vio como ante tamaña demanda el único medio habilitado para hacerse de un boleto no estuvo a la altura y, sin mediar explicación, no le permitió a muchos fanáticos completar su compra.

Muchos de ellos, se comunicaron con la redacción de este medio buscando explicaciones y consultando sobre la causa de lo ocurrido ante la ya sabida alta demanda que iba a tener este encuentro al tratarse de una final nada más ni nada menos que de una Copa Libertadores.

Los hinchas se encontraron ante la situación de que tras veinte minutos no había entradas

La indignación creció aún más, cuando a las pocas horas, aparecieron páginas de reventa ofreciendo a precios notablemente más elevados a los oficiales las ubicaciones en las plateas destinadas a la gente del León.

Incluso, uno de los sponsors oficiales de CONMEBOL desde hace varios días ya ofrece un paquete de viaje que manejan valores de alrededor de cuatro millones de pesos.

Por otra parte, distintos hinchas manifestaron el hecho de que se ubicaban en los primeros lugares de la fila virtual para ingresar a comprar sus entradas y que una vez que se les permitió acceder para realizar la operación, ya aparecía el cartel de “sold out” en la web.

Lo ocurrido, no es de extrañar, ya que en su momento cuando a Boca le tocó disputar la final de 2023 frente a Fluminense, miles de hinchas xeneizes pasaron por las mismas dificultades, ante una página que no dio a basto y colapso frente a la gran demanda.

Si bien aún desde CONMEBOL no se ha dado ninguna explicación al respecto de lo sucedido, lo ocurrido con las plateas, que tenían un alto valor y a la que podían acceder tanto socios como no socios , encendió las alarmas de cara a lo que será el procedimiento para hacerse con las entradas generales.

Muchas agencias revendedoras ya venden los tickets al triple del valor establecido

En medio de la incertidumbre, muchos hinchas que se habían registrado para obtener una platea y ya asegurarse su presencia en el estadio Centenario de Montevideo, ahora deberán aguardar a tener un buen puntaje en el ranking diagramado por la institución albirroja para lo que será la tercer etapa de venta de entradas que en ese caso será sólo para socios.

Frente a un partido en el que el Pincha volverá a decir presente tras 17 años y por primera vez con esta modalidad de venta y disputa de final a partido único, el hincha de Estudiantes ya dio muestras de que hará lo imposible para decir presente en lo que será la sexta final continental de su historia, pero ese deseo chocó en este caso con una organización que, al menos hasta al momento, mostró no estar a la altura desde el punto logístico. También, pese a que desde la entidad presidida por el paraguayo Alejandro Domínguez en la previa del comienzo de la venta de entradas se mencionaron los estrictos procedimientos para la obtención de un ticket, tampoco esta claro que fue lo que ocurrió para que a pocos minutos de iniciado el primer día de compras para los hinchas de Estudiantes y Palmeiras, las entradas volaran sin darle chances a ambas hinchadas de obtener al menos una y que luego aparecieran muchas de ellas en páginas de reventa a casi el triple del valor puesto por CONMEBOL.

Así, pese a intentar una y otra vez y actualizar la web para ver si sólo se trataba de una cuestión de que la página no había dado a basto ante la masiva demanda de plateas, muchos hinchas terminaron transformando la ilusión inicial de ver una final en la capital uruguaya en bronca por correr el riesgo de quedarse fuera del encuentro más importante de los últimos 17 años para el Pincha, tras lo que fue la clasificación a la final por penales frente a Flamengo.

Ahora, aquellos que son socios, deberán aguardar a la venta de generales que estará a cargo del Pincha y se dividirá en cuatro ventanas, en día y horario a definir. La primera ventana, según anunció Estudiantes, irá de los 1000 a los 546 puntos para los socios en general y de 1000 a 363 para socios del interior; la segunda será de los de los 545 puntos a los 400 puntos para socios generales y 362 a 290 para socios del interior; en la tercera tendrán la chance los socios generales que cuenten con 399 a 200 puntos y de 289 a 150 para los asociados del interior; mientras que en la cuarta y última ventana será el turno para los que acumulen 199 a 0 puntos y de 149 a 0 puntos para socios del interior.

Por el momento, la ilusión de miles de hinchas chocó con la desorganización y la falta de explicaciones ante el enojo y la bronca por la falta de entradas.