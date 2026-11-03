Flamengo no irá al TAS por la venta de entradas

Desde Río de Janeiro, finalmente desistieron de ir al máximo tribunal deportivo para intentar detener la venta de entradas para la final que se disputará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

Desde que se dio el pase del conjunto de Alexander Medina al definitorio encuentro en la capital uruguaya por penales, que desde el Mengão vienen buscando distintos caminos fueras del campo de juego para meterse en la definición ante Palmeiras.

Frente al fallo contrario de CONMEBOL en relación al reclamo hecho por lo que desde la institución carioca consideraban una mala inclusión de Marcos Rojo en el duelo de vuelta que terminó clasificando al Pincha, una de las últimas alternativas que manejaban desde el Fla era suspender la venta de entradas por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol para ganar tiempo en su reclamo inicial, el cual según sostuvieron desde Brasil, sigue en pie en relación a la presencia del defensor central proveniente de Racing, que ante la negativa de CONMEBOL, desde Flamengo llevarían directamente al TAS, que es el mismo tribunal que habilitó a Rojo para decir presente en el estadio Maracaná.

Pese a las bajas probabilidades de que el reclamo ya desestimado por CONMEBOL tenga un final favorable en el TAS para el “rubonegro”, la decisión de volver sobre sus pasos de Flamengo en relación a la venta de entradas es una cuestión menos a atender para Estudiantes en cuanto a lo administrativo.

Así, pese a que ya han pasado varios días desde la confirmación de los finalistas de la Copa Libertadores, la novela desde el lado del club de Río de Janeiro, pese a esta marcha atrás, parece no tener un punto final en el reclamo, que desde Brasil declararon llevar hasta las últimas consecuencias en busca de llegar a buen puerto en un reclamo que por el momento no ha encontrado asidero en ninguna instancia.