La Selección se vio obligada a realizar modificaciones en su cronograma debido a cuestiones climáticas en la provincia de Córdoba para ayer, por lo que tuvo que postergar el vuelo, que despegará el mismo día en que jugará ante Costa Rica para despedir el año de la mejor manera.

El vuelo que el combinado nacional tenía programado para ayer fue reprogramado para hoy a partir de las 10:30, con destino a la capital cordobesa, donde disputará el último partido amistoso ante Los Ticos, en en Kempes.

El plantel nacional completó ayer el entrenamiento, que fue programnado a puertas cerradas y por la tarde. viaje estaba previsto para después de la conferencia de prensa, pero finalmente, quedó reprogranado para hoy a partir de las 10:30.

O sea que la delegación arribará a la provincia Mediterránea pasado el mediodía, e inmediatamente se hospedará en un hotel céntrico a la espera del último amistoso de este año.