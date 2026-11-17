La Selección cierra el año ante Costa Rica. Será esta noche desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y con el arbitraje del brasileño Bruno Arleu.

Después de la derrota ante Uruguay (2-1), en La Bombonera, Lionel Scaloni adelantó en conferencia de prensa (ver tema aparte) que hará cambios, entre ellos el regreso de Emiliano Martínez en el arco, aunque también dejó abierta la puerta para que algunos de los que jugaron el viernes vuelvan a ser titulares. El amistoso le permitirá ver cómo se integran otras variantes a la base que ya probó en el primer partido de la era post Messi.

“El martes (por hoy) haremos algunos cambios y algunos pueden repetir, hay chicos que me gustaron”, explicó Scaloni tras la caída frente a la Celeste.

El entrenador, que renovó su vínculo contractual con la Albiceleste hasta 2030, hizo hincapié en que los futbolistas necesitan sumar partidos juntos para conocer los movimientos de sus compañeros. En el equipo que se perfila, esa continuidad pasaría por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el medio y Julián Álvarez como referencia de ataque.

La prueba más interesante pasa por Nico Paz, la figura del Como italiano. Ante Uruguay arrancó en el tridente con Julián y Thiago Almada, mientras que para el amistoso de esta noche en el Mario Alberto Kempes podría retroceder al mediocampo y ocupar el lugar que tuvo Exequiel Palacios.

Ese movimiento de piezas abriría espacio arriba para Gianluca Prestianni, con Matías Soulé y Franco Mastantuono como alternativas para completar el ataque.

Así, Scaloni podría darle a Paz otro partido desde el arranque y verlo en un rol distinto, más cerca de Enzo y Mac Allister.

También se perfilan cambios en los laterales. Agustín Giay podría entrar en reemplazo de Gonzalo Montiel en la derecha, mientras que Nicolás Tagliafico y Román Vega aparecen como opciones para el puesto que ocupó Facundo Medina ante el seleccionado Charrúa. En el centro de la defensa seguirían Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez, pero el arquero, en este caso, será Emiliano Martínez, que jugará su primer partido después de la fractura en la mandíbula.

De todos modos, el objetivo de Scaloni para con este último amistoso del año es justamente ver en acción a otros jugadores, que también necesitan sumar rodaje para apuntalar el trabajo para la temporada que viene.

Costa Rica, por su parte, viene de tener una muy floja actuación en su último encuentro, en el que cayó 2-0 frente al Ecuador de Marcelo Gallardo.

El Dibu busca alcanzar a Chiquito como el arquero con el mayor número de vallas invictas