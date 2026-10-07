Campeones, famosos e insultos al Chiqui Tapia

Fue una noche de emociones fuertes en River. Y nadie quiso quedarse afuera de semejante evento. Entre las 85 mil personas que colmaron al Monumental destacó la presencia de los campeones mundiales argentinos de 1978 y 1986. Así, dijeron presente en la despedida del Diez, Daniel Valencia, Alberto Tarantini, Daniel Bertoni, Jorge Olguín, Omar Larrosa, Julio Ricardo Villa, Miguel Oviedo y Oscar Ortiz entre los campeones del primer título en el Monumental y Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Héctor Enrique, Ricardo Giusti, Oscar Garré, Carlos Daniel Tapia y Luis Islas como representantes del título logrado en el Azteca.

Además, estuvieron en el estadio el inglés David Beckham (corpopietario del Inter Miami) y la mayoría de los dirigentes del fútbol argentino. En un momento, las cámaras de la TV enfocaron la charla de los presidentes de Gimnasia y Belgrano, Carlos Anacleto y Luis Fabián Artime. Mostaza Merlo, hoy en las inferiores de River, tampoco se lo quiso perder. Desde Rosario llegaron Maxi Rodríguez y el campeón del mundo Ángel Di María. Leandro Paredes estuvo pero no pudo jugar por estar suspendido.

Charly García fue otra de las grandes figuras presentes en el final del crack con la Selección. Además estuvieron en el estadio Tini Stoessel, Marcelo Tinelli, Guillermo Cóppola, Nacha Guevara, Julieta Prandi, Flavio Mendoza, Marixa Balli, Grego Rosello, las hermanas Vicky y Stefi Xipolitakis, Charo Prada, el Polaco, Luciana Salazar, Andy Kusnetzoff, Marta Fort y Agustina Kämpfer.

INSULTOS PARA CHIQUI TAPIA

En la previa, en una pausa de los shows musicales previos al partido, reapareció el hit de los últimos tiempos del fútbol argentino. “Chiqui Tapia botón...”, fue el canto de guerra del Monumental, algo que se repite en muchos estadios de nuestro fútbol, pero esta vez con la particularidad de que fue en la despedida de Lionel Messi.

El canto comenzó desde la tribuna Centenario, creció en casi todo el Monumental pero, extrañamente, la barra de River -club enfrentado al gobierno de la AFA- le terminó bajando los decibeles al no acompañar el canto mayoritario, que se fue apagando casi tan rápido como surgió.