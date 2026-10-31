Carrillo y Correa vuelven a concentrar y serían titulares

Por la noche Estudiantes informó quiénes eran los jugadores convocados para el partido de esta noche con la presencia de Guido Carrillo, quien luego de quedar al margen ante Unión volviò a ser tenido en cuenta. Además también Joaquín Correa, quien dejó la cancha en el Maracaná por un golpe. Es una muy buena noticia para Medina tener a sus dos jugadores a disposición para jugar este partido.

Los jugadores son: Muslera, Iacovich (arqueros); Núñez, Rojo, Mancuso, Benedetti, Arzamendia, Meza, Funes MOri (defensores); Piovi, Tobio Burgos, Monsalve, Sosa, Palacios, Castro, Rodríguez, Kociubinski (volantes); Carrillo, Cetré, Gaich, Alario, Aguirre, Pérez y Correa (delanteros).

El jugador que tendrá un descanso es Leandro González Pirez mientras que Tomás Palacios está lesionado y por eso no fue tenido en cuenta.