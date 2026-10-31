El Pincha, por un triunfo Recibe al sorprendente Instituto

Estudiantes no tiene margen de error en el torneo local. Mientras disfruta de su momento en la Copa Libertadores, que definirá con Palmeiras el próximo 28 de noviembre en Montevideo, necesita sumar lo máximo posible en las dos fechas que restan en el Clausura para tener chances de asegurarse la clasificación a la Copa Sudamericana por tabla Anual. Y si quiere jugar los playoffs, sí o sí necesita ganar los dos partidos que le faltan jugar. Esta noche desde las 21:30 tendrá la primera de las dos finales: recibe a Instituto el único puntero de la zona que además de tener un juego aceitado está dentro del grupo de los equipos “con más suerte” a la hora de las decisiones arbitrales.

El partido es definitorio. El Pincha viene de jugar en Río de Janeiro y de clasificarse a la final en el Maracaná. Luego de 48 horas en la Ciudad tuvo que salir otra vez para enfrentar a Unión, en Santa Fe. No tuvo descanso y eso se notó en la derrota 3-1 ante el Tatengue, en la que dejó una imagen deslucida y agotada.

Pero sabe que debe dar todo por los tres puntos. Sabe que necesita ganar sí o sí para no tener un 2027 tan pálido. Y sabe Alexander Medina que la manera de tener más chances es con jugadores de renombre en cancha, ya que las alternativas no la han dado resultado en este torneo, que claramente no fue su punto más alto. Si los jugadores están en condiciones de jugar tendrán que hacerlo y por eso, salvo algunos casos puntuales, habrá mayoría de titulares adentro de la cancha.

La defensa es la que asoma más segura. Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti están para jugar y ante la lesión de Tomás Palacios (tiene líquido en su rodilla y es casi seguro que descanse) el DT tendrá que eligir por cuatro de ellos y el que podría quedar al margen es González Pirez que ya jugó los 90 minutos en Santa Fe.

En la mitad de la cancha volverán a jugar los que tienen más titularidad: Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Baltasar Rodríguez. Salvo el del medio los otros dos jugaron. Si el técnico decide darle descanso a Piovi su reemplazante será Kociubinski ya que Jalil Elías todavía no está con el alta médica luego de sufrir un desgarro en la Supercopa Internacional contra Rosario Central.

Arriba volverá Joaquín Tobio Burgos y le prenden velas a Guido Carrillo, que no estuvo ni viajó a Santa Fe para enfrentar al Tatengue. Si no juega el delantero el que se meterá será Adolfo Gaich, de pobre partido contra Unión. Completaría el once Tiaho Palacios, que tampoco tuvo buen nivel en el duelo del lunes pasado.

Al vencer 1-0 a Deportivo Riestra en Alta Córdoba con un gol de Jeremías Lázaro, Instituto selló matemáticamente su boleto a la Copa Sudamericana 2027. Es la primera vez en sus 108 años de historia que disputará un torneo continental oficial.

Se encuentra consolidado como el puntero absoluto de la Zona A del Torneo Clausura con 32 unidades, habiendo asegurado ya de forma anticipada su lugar en los playoffs para disputar el título. Pero además de seguir sumando y con la idea de terminar en lo más alto se ilusiona con clasificar a la Libertadores 2027.

El partido es muy importante por todo lo que está en juego. Estudiantes necesita sí o sí ganar para alimentar una mínima chance de clasificar y para seguir soñando con jugar la Sudamericana por la tabla Acumulada; el rival para defender la punta y no bajarse del caballo de jugar la Copa Libertadores 2027 que sería más que un sueño.

El equipo no está confirmado pero tendría mayoría de jugadores titulares en su formación