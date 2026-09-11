Colapinto: ante el circuito temido de la F1

Madrid vuelve oficialmente a la Fórmula Uno después de 45 años, ya que la última vez que se corrió en la capital española fue el 21 de junio de 1981, en el circuito de Jarama, donde se impuso el malogrado piloto canadiense Gilles Villeneuve con una Ferrari.

Para esta oportunidad se inaugurará un nuevo circuito para recibir el Gran Premio de España de la máxima categoría del automovilismo internacional. Fue bautizado con el nombre de Madring, que tiene las características de un semipermanente y se encuentra en la zona del recinto ferial de IFEMA y de Valdebebas de Madrid.

Dicho trazado cuenta con una longitud de 5.414km; mientras que el ancho de pista está entre los 12 y 15 metros. En lo que respecta a las velocidades de punta se estiman hasta 340 km/h y el tiempo de vuelta estimado será de alrededor de un minuto y 32 segundos.

La recta principal mide 523 metros. Al llegar a la curva 1, los pilotos están obligados a una fuerte frenada para reducir drásticamente la velocidad de 320 km/h a 100 km/h.

En lo que se denomina al sector urbano, los coches recorren aproximadamente 1,5 km de vías públicas. Pasan por calles claves como la Ribera del Sena y la Vía de Dublín antes de ingresar a las secciones permanentes.

En lo que respecta a la curva 12 (”La Monumental”) es una insignia del trazado. Con 550 metros de extensión, destaca por un espectacular peralte del 24% (13,5 grados de inclinación) inspirado en los óvalos americanos y plazas de toros. Los pilotos experimentarán ahí fuerzas laterales de hasta 4G sostenidas.

Tras superar la curva peraltada, los pilotos se adentrarán en zonas rápidas como las “Enlazadas de Valdebebas” y atraviesan tramos bajo túneles, emergiendo en un último sector sumamente revirado y técnico cercano a los muros de los pabellones de IFEMA.

Franco Colapinto adelantó que la carrera “dará que hablar”. El piloto argentino, a su vez, brindó detalles del entrenamiento de cara al GP de España. “Es picante, es un circuito muy difícil. En el simulador cerrar una vuelta perfecta es casi imposible”. Además anticipó que por la cantidad de curvas que hay “no podrán ir todos juntos”, las mismas son “bastante traicioneras, ciegas, entradas en bajada, frenas doblando”.

El circuito de Madring tiene una fama que asusta incluso a los pilotos más experimentados. Durante un test oficial de la F3, el mes pasado, el trazado dejó en evidencia la dimensión de su dificultad con 19 banderas rojas y varios accidentes importantes, lo que encendió las alarmas entre equipos y patrocinadores.

El trazado fue diseñado para rendir homenaje a la ciudad de Madrid, mientras que puede albergar a 110.000 personas, con planes de ampliar la capacidad en los próximos años.

La actividad comenzará hoy con los primeros entrenamientos libres. En la jornada de mañana tendrá lugar la tercera tanda de prácticas y posteriormente la clasificación. La carrera se realizará el domingo a las 10 (hora de nuestro país) y será televisada por Disney + Premium y Fox Sports.