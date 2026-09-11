En Ferrari, Leclerc y Hamilton fumaron la Pipa de la Paz

Ferrari arribó al Gran Premio de España con el objetivo de cerrar la crisis abierta tras el toque entre sus pilotos en Monza, que derivó en fuertes declaraciones y especulaciones sobre el futuro del director Fred Vasseur. Tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton revelaron que tuvieron una charla frente a frente para aclarar la situación. Los dos despejaron la tensión y puntualizaron en la buena relación que tienen en la Fórmula Uno.

El GP de Italia se cerró con el “nos pasamos de la raya” del monegasco y el contundente “yo no corro sucio” del británico, en relación al encuentro que tuvieron en la primera chicana tras la largada. Pese al cruce público inicial, ambos sostuvieron después que hablaron en privado y despejaron el conflicto. “Lo bueno es que no hubo reparos en hablar del tema. Nos sentamos cara a cara, solo él y yo, y hablamos al respecto”, reveló Hamilton durante el media day en Madrid, según reprodujo el portal especializado The Race.

“Fuimos abiertos y honestos, lo superamos y podemos seguir adelante. Creo que eso demuestra su madurez y me parece sano. Es una relación que hemos construido con el tiempo”, agregó el heptacampeón. El británico también aceptó que la rivalidad deportiva seguirá produciendo momentos de tensión dentro del equipo: “Por supuesto que habrá momentos de frustración y estoy seguro de que habrá más ocasiones en las que estemos cerca porque nuestro ritmo es muy similar. Ambos queremos ganar y también queremos hacer lo mejor para el equipo”.

Por su parte, Leclerc reconoció su responsabilidad en la maniobra defensiva. “Está claro que nunca queremos ver coches del mismo equipo acabar en el pasto. Tras analizar el incidente, Lewis y yo hablamos. Sé perfectamente que me pasé de la raya en la curva 2 y se lo dije a Lewis”, relató el monegasco.