Colapinto: la argentinidad al palo con su notable labor

Aquellas lágrimas que se reflejaron después de la carrera en Monza, se revirtieron con el rostro de Franco Colapinto donde se dibujó una sonrisa y un gesto de conformidad por lo hecho durante el fin de semana del Gran Premio de Madrid al ocupar el séptimo puesto de la clasificación general, que tuvo otra vez como ganador al italiano Kimi Antonelli, que con su octavo triunfo en la temporada se encamina a convertirse en el piloto más joven de la historia de la Fórmula Uno.

El circuito de Madring puso a prueba a toda la parrilla de pilotos de la actualidad de la máxima categoría del automovilismo internacional. Un trazado, como se comprobó, fue difícil de superarse, por lo que imponía el manejo de cada piloto. Y a eso lo llamaron a Colapinto, que volvió a tener una largada magnífica, ya que en esa acción -está considerado como uno de los mejores al momento de mover el auto, cuando se apagan las luces del semáforo- ganó dos puesto, donde sobrepasó a Liam Lawson (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), dos autos que potencialmente están por encima de los Alpine.

Con el pasar de las vueltas, Colapinto empezó a sufrir el desgaste de sus neumáticos medios que fue la estrategia que optaron sus ingenieros de la escudería francesa. Debido a esta circunstancia fue superado por Lawson; mientras que en los siguientes giros aguantó con mucha categoría al británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y al propio australiano Piastri.

Cuando se cumplía el giro número 15 se le presentó una oportunidad de oro a Colapinto, ya que hubo “Virtual Safety Car” por el abandono del canadiense Lance Stroll (Aston Martin), situación que fue aprovechada por Alpine para llamarlo a boxes y montar los neumáticos duros con los que resistiría hasta el final de la carrera.

En esa circunstancia donde se presentó la bandera amarilla también se definió en gran parte la suerte del ganador de la carrera. Lando Norris, que venía liderando la carrera, quedó demasiado de los boxes; mientras que a su vez tuvo un “pit stop” demasiado largo, ya que los mecánicos de la escudería británica tardaron 10 segundos para el cambio de neumáticos, que fue aprovechado por Kimi Antonelli para adueñarse de la punta y Max Verstappen como escolta del italiano; mientras que al actual campeón de mundo que rezagado a la tercera colocación.

En lo que tiene que ver con Colapinto, que venía de terminar noveno en Italia, condujo con una solidez increíble para finalmente terminar en la séptima posición aguantando por detrás suyo a un auto muy superior, como lo es el McLaren de Piastri.

Tampoco se entendió lo que quiso hacer el compañero de Colapinto, Pierre Gasly que tenía que ingresar a boxes para el cambio de neumáticos obligatorios. El propio Franco se quejó por la radio interna: “Chicos, no perdamos tiempo”, fue el mensaje que envió el argentino. Su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, le respondió de inmediato: “Sí, estamos en eso, amigo”. La maniobra no se concretó en los segundos siguientes, lo que aumentó la tensión en el habitáculo del A526.

Colapinto suma 27 puntos, en el campeonato para ubicarse en el duodécimo lugar

A falta de una vuelta, Gasly ingresó a boxes por lo que terminó quedando afuera de los puntos, ya que concluyó en el duodécimo lugar; aunque el francés declara que esperó hasta último tiempo la posibilidad de una bandera roja, que finalmente no se dio; aunque corrió cierto riesgo el puesto de Colapinto como venía la carrera, pero el argentino en base a su defensa pudo sostener la séptima posición.

Si bien no fue la mejor posición de Colapinto desde que está en la Fórmula Uno -terminó sexto en el GP de Canadá-, la actuación en el Madring fue sobresaliente completando un fin de semana sensacional, ya que alcanzó en el tercer turno de la Qualy en un circuito que no conocía para largar desde el cajón de parrilla nuevo.

Con este resultado, Colapinto sumó ocho puntos en el campeonato y llegó a los 27, para afianzarse en la duodécima posición y soñar con el Top 10.

El triunfo de Kimi Antonelli le permite alejarse cada vez más en la pelea por el título. El italiano llegó a los 292 puntos y le sacó 81 en el campeonato a su escolta, que es el británico George Russell (Mercedes).

La próxima fecha será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el GP de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú.

El Alpine A526 de colapinto estacionado tras la carrera con la bandera argentina en una de sus ruedas / IG La celebración del piloto italiano, Kimi Antonelli con el trofeo / AP