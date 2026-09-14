Yo quiero a mi bandera, el emotivo gesto de Franco

Franco Colapinto protagonizó uno de los momentos más emotivos del Gran Premio de España cuando, después de finalizar séptimo, recibió una bandera argentina de parte de un comisario de pista y la hizo flamear mientras recorría el circuito de Madring, lo que generó muchos agradecimientos, entre ellos uno muy particular.

Detrás de esa imagen había una historia especial que se conoció a través de las redes sociales. La hija del comisario que le entregó la bandera le dedicó un mensaje al piloto argentino y contó el significado que tuvo la escena para su padre.

“Gracias Fran Colapinto, hiciste feliz a otro argentino, mi padre, que no solo fue su primer F1 como comisario sino que le recibiste la bandera”, publicó en la red social X, en referencia al momento que ambos compartieron al finalizar la competencia.

Los comisarios de pista cumplen distintas tareas fundamentales durante una carrera de Fórmula 1, como señalizar incidentes mediante banderas, retirar elementos peligrosos del trazado y colaborar ante situaciones que puedan comprometer la seguridad.

Gabriel Andrijciw fue el comisario en cuestión, que se acercó a darle la bandera celeste y blanca. Nació en Mendoza, pero vive desde 2000 junto a su familia, en España. En el caso del piloto argentino lo tildó de “ídolo” y Andrijciw aseguró que “quería hacerle un pequeño homenaje”, que es la primera vez que cumple esa función en una competencia de Fórmula Uno.

El vínculo de Andrijciw con el automovilismo surgió como una forma de mantener cerca una parte de su identidad argentina.

“Yo creo que los argentinos, si hay dos cosas que nos gustan, es el fútbol y el deporte motor. Después el asado y el mate, por supuesto”, contó.

El camino como comisario deportivo comenzó en el Autódromo de Jarama, otro circuito de España, donde antes tuvo la oportunidad de correr la Fórmula Uno, donde realizó una formación específica. Desde entonces participó en competencias de camiones, MotoGP, Superbike, Fórmula E, autocross y otras categorías.