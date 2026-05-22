Colapinto no pudo completar su práctica en el Gran Premio de Canadá por un problema técnico en su auto

Luego de un gran rendimiento en Miami, Franco Colapinto apunta a dar la talla en el Gran Premio de Canadá que se correrá este domingo a partir de las 17. Sin embargo, su auto volvió a sufrir un inconveniente técnico en las prácticas libres realizadas hoy y despertó la preocupación en el equipo de Alpine.





En la primera salida del argentino a la pista, tuvo que regresar inmediatamente a boxes advirtiendo problemas en el acelerador por la radio del equipo. Las imágenes que despertaron las alarmas se desarrollaron en la recta del tercer sector cuando el Alpine 526 perdió potencia. A pesar de esto, Colapinto logró ingresar a boxes con el envión que tenía y los mecánicos se pusieron a trabajar rápidamente para reponer el monoplaza.



Sin embargo, las cámaras de la transmisión principal capturaron al argentino saliendo del cockpit y marchándose del box, lo que marcó el primer indicio de que el problema iba a llevar más tiempo del esperado para solucionarlo.



“Estamos investigando un problema relacionado con la PU (eléctrico) en el coche de Franco. Él está fuera del coche mientras el equipo evalúa, con el objetivo de tenerlo de vuelta en pista más tarde en la FP1”, habían señalado desde Alpine sobre el incidente que afectó a Colapinto este viernes.



No obstante, a pesar de que la sesión se estiró por las banderas rojas y el staff de Alpine trabajó en arreglar el monoplaza, no llegaron a repararlo a tiempo y el argentino no logró retornar a pista. Tras la finalización de las práctica libres, la escudería que representa Colapinto confirmó que el problema que lo afectó fue una falla eléctrica en la unidad de potencia.