Colapinto: otra capítulo del idilio con Lando Norris

Lando Norris y Franco Colapinto ya llevan un largo camino recorrido. De aquella buena onda en la irrupción del piloto argentino en la Fórmula Uno a un aparente distanciamiento que no pasó inadvertido para los fanáticos hasta el choque entre ambos en el Gran Premio de Azerbaiyán que disparó la repudiable declaración del británico sobre “los pilotos que no deberían estar en la F1”. Ante las críticas, hubo disculpas cruzadas para que en los últimos días todo sea color de rosa.

Norris que había participado de un streaming con Max Fewtrell en el que comenzó a revelar figuritas de diversos pilotos y, al sacar la imagen del argentino, lo llamó “mi bien amigo”. Ahora, en una escena similar en otra transmisión en vivo, otra vez descubrió una carta del Franco Colapinto y se derritió.

“¡Dios mío! Tenemos una edición limitada de Franquito Colapinto. Es realmente una carta muy bonita... Parece una edición de México. ¿Debería dársela a Franco? Probablemente sea una de las cartas que mejor lucen. Franco, ¿la querés?”, dijo el británico muy contento con verlo.

Así, tal parece que quedó sepultado el desagradable incidente en esa carrera que se disputó en el circuito callejero de Baku, cuando un error del piloto de Alpine desencadenó un accidente múltiple en la vuelta 36, durante la reanudación de la carrera tras el ingreso del coche de seguridad: bloqueó los neumáticos en la primera curva y perdió el control de su monoplaza.

La maniobra provocó un choque que involucró inicialmente a su compañero, Pierre Gasly, y luego al McLaren de Lando Norris. Los tres pilotos debieron abandonar la competencia, mientras que el argentino asumió la responsabilidad y reconoció: “Simplemente, un gran error”. Siempre implacable con él, la FIA le aplicó 10 segundos de penalización, convertidos en una pérdida de cinco posiciones en la grilla de la siguiente fecha, debido a que no había terminado la prueba.

En un primer momento, el campeón mundial reaccionó con dureza y reclamó medidas más severas, además de lanzar la declaración de los que “no merecen estar en la F1”. Dos días más tarde, relató: “Le envié un mensaje a Franco disculpándome por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber hecho. Sé que no debería haberlo hecho y que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es excusa, me equivoqué”.

En aquella publicación, el británico también había aclarado que el vínculo entre ambos seguía intacto. “Franco y yo hemos llegado a un buen entendimiento, seguimos siendo buenos amigos y los dos estamos deseando volver a correr”. Y por lo que se ve, el idilio continúa entre ambos pilotos.