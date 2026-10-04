Colapinto se lamentó por el GP de Baréin: “Pensé que la pista se secaría”

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto (Alpine), admitió hoy que "fue una decisión incorrecta" salir a la pista con neumáticos para pista seca, cuando aún el trazado presentaba condiciones de humedad.

Colapinto, que terminó en la decimotercera posición en el Gran Premio de Baréin disputado en el trazado de Sepang, Malasia, reconoció la fallida estrategia del equipo francés al señalar que se quedaron "patinando en la largada y el auto no salió para adelante".

La escuadra de Enstone optó por montar neumáticos de seco en los dos monoplazas A526 antes del inicio de la competencia, por lo que el inicio de la demorada carrera resultó ser una odisea para quienes asumieron dicho riesgo ya que, sin adherencia, el piloto argentino sufrió un despiste durante la séptima vuelta, aunque logró reincorporarse al asfalto.

Alpine reconoció el fallo táctico en un comunicado: “Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia”.

Posteriormente, Colapinto analizó lo sucedido y dejó su autocrítica: “Nos quedamos patinando en la largada y el auto no salió para adelante. Una lástima, fue la decisión incorrecta, después había que tomar riesgo con la goma lisa porque ya estaba perdida la carrera. Íbamos muy lentos con respecto a los intermedios y había que esperar el auto de seguridad”, explicó el bonaerense.

Pese a la complicación inicial que dejó a ambos monoplazas fuera de la zona de puntos, el ritmo del auto mejoró progresivamente: “Después tuve mucho ritmo, mejor que varios de los autos que tenía adelante. Una pena la decisión inicial que nos costó tanto, sino hubiera sido una buena carrera”.

“En las cuatro vueltas del final, todos con gomas nuevas, fue un tren y no había muchas oportunidades. Una tarde muy difícil, no decidimos bien, fue la incorrecta y la peor que podríamos haber tomado”, expresó con mucho pesar el argentino por la carrera.

Y agregó: “La pista no se secó nunca, pensé que en tres o cuatro vueltas se secaba y no pasó. Hay que trabajar para el futuro por si pasa de nuevo. Contento estaría si hubiera llegado a los puntos”.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el fin de semana que viene, cuando se dispute el Gran Premio de Singapur, en donde el argentino tendrá la oportunidad de seguir sumando para el campeonato.