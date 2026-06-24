Colombia clasificó a 16avos del Mundial 2026: dominó a RD Congo y ganó 1 a 0 con gol de Daniel Muñoz

La Selección de Colombia logró romper el cero ante la República Democrática del Congo y se impuso 1-0 en Guadalajara por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo fue superior durante gran parte del encuentro, pero recién pudo sacar ventaja en el tramo final.

El primer tiempo tuvo un claro dominio colombiano. A los 4 minutos, Jhon Arias probó dentro del área y Lionel M’Pasi respondió, mientras Daniel Muñoz no pudo aprovechar el rebote. A los 7’, Muñoz había convertido tras un cabezazo, pero el gol fue anulado por fuera de juego. James Rodríguez, a los 11’, exigió nuevamente al arquero congoleño con un potente disparo desde afuera del área.

Luis Díaz también tuvo sus oportunidades: a los 16’ ingresó al área y su remate fue rechazado por M’Pasi, que se convirtió en la gran figura de RD Congo. Gustavo Puerta probó desde lejos a los 19’, pero el arquero volvió a responder. Colombia dominó la pelota y arrinconó al rival, aunque se fue al descanso 0-0.

En el segundo tiempo, Colombia salió decidido a buscar el triunfo. A los 49’, Luis Díaz volvió a quedar cerca del gol y M’Pasi salvó con el pie; en el rebote, Jhon Arias remató desviado. La Tricolor mantuvo la presión y RD Congo continuó replegado, aunque con el correr de los minutos logró cerrar mejor los espacios.

Lorenzo movió el banco a los 58 minutos con los ingresos de Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba por James Rodríguez y Luis Javier Suárez. La entrada de Quintero le dio más movilidad al ataque colombiano y permitió abrir la cancha. RD Congo también hizo modificaciones para resistir y cortar el ritmo del partido.

Cuando parecía que el empate iba a mantenerse, llegó la recompensa para Colombia. A los 76 minutos, Daniel Muñoz aprovechó una pelota suelta dentro del área, sacó un remate al palo izquierdo y venció finalmente a Lionel M’Pasi para poner el 1-0.

El gol premió a un equipo colombiano que buscó constantemente el arco rival y dejó sin respuestas a un RD Congo que apostó casi todo el partido a defender. Con esta ventaja, Colombia queda más cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.



Sobre el final los africanos avanzaron en la cancha y obligaron a los sudamericanos a retroceder y acercarse al arco que defendió Camilo Vargas. Entre tiros libres, córners y acercamientos mediante jugadas, los congoleños complicaron a los cafeteros que, a pesar de los esfuerzos rivales, lograron sostener y sellar la ventaja.

Además del desarrollo del partido, la jornada tuvo un momento especial para James Rodríguez. El capitán colombiano alcanzó los diez encuentros disputados en Copas del Mundo y se convirtió en uno de los futbolistas con más presencias mundialistas en la historia de la selección.