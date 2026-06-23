Croacia le ganó 1 a 0 a Panamá en un duelo clave por la clasificación a los 16avos de final

Croacia derrotó 1 a 0 a Panamá con el gol de Ante Budimir en el segundo tiempo. Los subcampeones en Rusia 2018 sumaron sus primeros puntos en el Mundial y Panamá quedó en el fondo del grupo al caer por segunda vez. De esta manera, los europeos se encolumnan detrás de Inglaterra, que lidera el grupo con puntaje ideal.

En los primeros minutos del compromiso, en el que tanto croatas y panameños deben ir por los tres puntos, los europeos intentaron dañar a Panamá por el juego aéreo, no obstante, ningún delantero llegó a conectar la pelota.

Tras una serie de imprecisiones, luego de un inicio de ida y vuelta, las llegadas no generaron peligro. Para los 20 minutos, Croacia llegó al área y Panamá consiguió neutralizar el peligro. Como respuesta, en otro avance de los centroamericanos, Fajardo no llegó a conectar la búsqueda al ras y la pelota siguió su curso en paralelo a la línea de fondo, con el delantero marcado por dos rivales.

A los 23 minutos, el travesaño devolvió un cabezazo de Rodríguez que llegó a manotear Livakovic para cambiarle la trayectoria y en el rebote despejó la defensa. La acción sería de inmediato invalidada por el árbitro porque la pelota salió por el fondo de la cancha antes del centro. Panamá ataca por la derecha y le genera peligro a Croacia. La pausa de hidratación recibe silbidos de parte del público.

Pasada la media hora de juego, Croacia intentaba juntar pases para elaborar sus ataques, que hasta aquí chocaron siempre contra la defensa al llegar al borde del área. Panamá, por su parte, se replegaba y cuando recupera la pelota busca salir rápido. A los dos les cuesta aplicar su plan.

Al primer minuto de adición, Baturina generó el primer disparo a los tres palos para Croacia tras enganchar hacia adentro y sacarse de encima a su marca. Mosquera se arroja abajo y saca la pelota a un córner cuyo lanzamiento no lleva peligro.

A los 9 minutos del complemento, una buena combinación por derecha tuvo el mejor desenlace para Croacia porque el centro bajo de Stanisic llegó hasta Budimir, que la empujó al gol en el segundo palo.

En el minuto 12, Croacia se perdió el segundo. Error de Panamá en ataque ante la presión y quedó desprotegido atrás. Asistido por Modric, Pasalic se fue mano a mano con el arquero, que logró inicialmente bloquearle la definición, pero en el rebote la tiró afuera el croata, cuando dos compañeros esperaban el pase hacia adentro.