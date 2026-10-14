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Con Colapinto, Alpine batió récord en redes

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Por Redacción

La escudería Alpine de la Fórmula Uno celebró haber alcanzado la cifra de cinco millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, con una publicación que destacó el papel que tuvo Franco Colapinto en dicho logro.

El hito en las plataformas digitales se produce como consecuencia directa del fenómeno de popularidad generado por la llegada del piloto argentino al equipo, lo que provocó una verdadera marea de nuevos fanáticos en las redes sociales de la marca francesa.

Para festejar el récord, la compañía automotriz compartió un posteo especial con una imagen de sus dos conductores titulares, Colapinto y el francés Pierre Gasly, acompañado por un emotivo mensaje institucional: “Somos cinco millones. De parte de todos los que hacemos Alpine, no tenemos palabras para agradecerles suficiente”.

Antes del desembarco del joven piloto argentino, la cuenta de la escudería apenas registraba 1,6 millones de usuarios y con la confirmación del argentino, la masa de seguidores se triplicó holgadamente en poco tiempo, impulsada por el fervor del público nacional que acompaña al corredor en cada una de sus presentaciones en la máxima categoría del automovilismo mundial.

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