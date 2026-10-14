Fórmula Uno: la aparición de Ruanda, en el escenario, no será obstáculo para Argentina

La Fórmula Uno anunció que volverá a correr en el continente africano, después de más de tres décadas. Ruanda es país elegido con lo que será la sede de un nuevo Gran Premio, tras alcanzar un acuerdo por diez años con la actual dirigencia de la máxima categoría de automovilismo internacional, que contempla la construcción de un circuito especialmente diseñado para recibir a los mejores pilotos del mundo.

El anuncio fue realizado en ciudad de Kigali, la capital del país africano, por el presidente ruandés, Paul Kagame, y la dirigencia de la F1 encabezada por su titular Stefano Domenicali. Si bien todavía no hay una fecha exacta para la primera carrera, el objetivo es que el trazado se encuentre terminado a principios de la próxima década.

La última vez que la máxima categoría del automovilismo compitió en territorio africano fue en 1993, con el Gran Premio de Sudáfrica, en el circuito de Kyalami. Desde entonces, el continente quedó fuera del calendario, pese a los reiterados intentos por recuperar un lugar en el campeonato.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, el hecho de la posibilidad que haya surgido esta competencia en África, Argentina no corre riesgo de ser tenida en cuenta por la Fórmula Uno con una carrera en el calendario de la categoría. Inclusive, la dirigencia se encuentra “muy entusiasmada” con las obras que se están realizando en el Autódromo “Oscar y Juan Galvez”, que el año próximo estará recibiendo en el nuevo circuito al Moto GP.

En lo que respecta al Gran Premio de Ruanda, la pista estará ubicada en la ciudad de Bugesera, a unos 40 kilómetros de Kigali, cerca de un aeropuerto que también se encuentra en construcción. Según anticiparon los organizadores, el circuito aprovechará las colinas y los desniveles naturales del terreno para ofrecer un desafío a los pilotos.

“Esta alianza llega con mucho retraso”, afirmó Kagame durante la presentación. A lo que el presidente del país africano agregó que “es un éxito y un hito para toda la región, especialmente para los aficionados de este continente. En última instancia, lo que queremos es que el Gran Premio de África allane el camino para que se celebren otras carreras en el continente”, puntualizó.

La noticia también representa un paso importante para Lewis Hamilton. El piloto africano, siete veces campeón mundial de la categoría, manifestó en reiteradas ocasiones su deseo de que la Fórmula 1 regresara a África y aseguró que llevaba años trabajando para hacerlo posible.

“Es un momento histórico para la Fórmula Uno”, expresó Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la categoría. Con la incorporación de Ruanda, la máxima categoría busca ampliar su alcance global y acercarse a nuevos públicos.

En lo que respecta a Ruanda, organizar una carrera de Fórmula Uno representa mucho más que una competencia deportiva. El gobierno de esa nación pretende aprovechar la exposición internacional para impulsar el turismo, atraer inversiones, generar empleo y diversificar la economía.

En los últimos años, el país desarrolló acuerdos de patrocinio con clubes importantes del fútbol europeo, estableció una alianza con la NBA y recibió competencias internacionales de ciclismo. La llegada de la F1 supondría un nuevo paso en esa estrategia.

Sin embargo, el proyecto también podría poner bajo la lupa al gobierno de Kagame. Organizaciones de derechos humanos cuestionan sus métodos de gobierno, mientras que existen denuncias internacionales sobre el respaldo ruandés a grupos armados en la República Democrática del Congo. La utilización del deporte para mejorar la imagen internacional del país también genera cuestionamientos.

Ruanda se convirtió en el primer nuevo país confirmado para recibir una carrera desde la incorporación de Qatar y Arabia Saudita en 2021. Pero no es el único que pretende recuperar la Fórmula Uno para África.

Sudáfrica, que albergó la última competencia del continente en 1993, también trabaja para regresar al calendario. Su ministro de Deportes, Artes y Cultura, Gayton McKenzie, felicitó a Ruanda por el acuerdo, aunque insistió en que su país también tendrá una carrera, incluso antes de 2030.

La historia de la Fórmula Uno en África estuvo marcada, además, por las controversias políticas vinculadas al apartheid sudafricano. Tras las críticas y los boicots de los años 70 y 80, la categoría regresó a Kyalami en 1992 y 1993, antes de volver a desaparecer del continente.

Ahora, más de 30 años después, Ruanda abre una nueva puerta. Si el proyecto se concreta en los plazos previstos, la Fórmula Uno volverá a África con un circuito moderno y con la expectativa de ampliar las fronteras de un campeonato cada vez más global.

La República de Ruanda es uno de los países más pequeños de África. Se encuentra en la región este del continente, en el límite con la región central y limita al este con Tanzania, al sur con Burundi al oeste con la República Democrática del Congo, con quien también limita el norte, junto con Uganda.