Con presencia platense, Los Leones golearon a Chile e irán por el oro en los Juegos Suramericanos

Los Leones dieron un paso decisivo este viernes al golear 5-1 a Chile en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey. Con esta victoria, el conjunto nacional aseguró de manera matemática su clasificación a la gran final por la medalla de oro en los Juegos Suramericanos.

El encuentro contó con un rol destacado de los representantes de La Plata dentro del plantel nacional, quienes expresaron sus sensaciones a EL DIA tras conseguir el objetivo primario de llegar al partido por el título.

Por un lado, Yaco Kovalivker remarcó el ajuste táctico en la última línea: “Fue un partido bastante trabado. Hicimos muy bien la labor defensiva, que era uno de los puntos donde teníamos que trabajar. La defensa al córner estuvo muy bien y las oportunidades que tuvimos las aprovechamos”.

De cara al cierre del certamen, hizo hincapié en sostener la identidad del seleccionado: “Lo que esperamos es seguir manteniendo nuestra impronta, imponer nosotros la intensidad del juego y me parece que lo estamos haciendo muy bien. El camino pasa por ahí”.

Por su parte, el platense Pedro Fernández valoró la preparación previa y la química de un grupo en formación: “Veníamos de entrenar durante seis semanas muy intensas. Es un plantel variado, donde hay gente con mucha experiencia y otros que no tanta. Vinimos a plantear un juego y lo estamos llevando al pie de la letra". Por último, resaltó el marco del torneo: "Ser locales siempre tiene su plus”.

A pesar de haber sacado boleto para el partido definitorio, el equipo argentino aún debe completar su agenda en la fase de grupos. Este domingo cerrará la primera etapa del torneo cuando enfrente a Uruguay en el último compromiso clasificatorio. El gran choque por la medalla dorada del hockey masculino se disputará el martes 22 de septiembre a las 13:30.



