CONMEBOL no habilitó a Marcos Rojo y fuerte revés para Estudiantes a horas de la semifinal

Estudiantes de La Plata recibió un duro revés a horas de la semifinal de la Copa Libertadores frente a Flamengo. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazó el pedido de inscripción de Marcos Rojo y el club albirrojo anunció que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para intentar revertir la decisión y conseguir que el defensor pueda disputar el certamen continental. Así, pese a su salida de Racing no va a disponible y todo indica que Ramiro Funes Mori va de titular.

El Pincha comunicó la resolución a través de sus redes sociales, donde manifestó su disconformidad con el criterio aplicado por el organismo sudamericano y aseguró que el registro del futbolista se realizó de acuerdo con la normativa vigente.

“El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente”, señaló Estudiantes en el comunicado oficial. Además, sostuvo que en otros casos recientes la Conmebol emitió dictámenes favorables para la inscripción de jugadores cuyos pedidos, según la dirigencia, se encontraban en condiciones idénticas a las de Rojo.

“En este caso Conmebol debió haber aplicado idéntico criterio”, agregó la institución, que considera que la resolución no tuvo en cuenta los antecedentes que invoca para respaldar su presentación. Desde CONMEBOL la cuestión estaba en analizar la validez que dio AFA para la excepción (del 9 de octubre) que hizo con el jugador en el torneo local y si era justificable para avalar su caso a nivel sudamericano.

Ante este escenario, Estudiantes confirmó que avanzará con una apelación ante el TAS, el máximo tribunal de arbitraje deportivo, y solicitará una medida cautelar que permita revertir el rechazo. El objetivo es conseguir una respuesta que habilite al defensor para integrar el equipo en la competencia internacional.

El regreso de Rojo al Pincha se había concretado después de una serie de gestiones para destrabar su salida de Racing y obtener la autorización de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, la habilitación a nivel local no garantizaba por sí sola su inscripción para disputar el torneo organizado por la Conmebol.

¿Por qué no?

El Artículo 6 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA regula los periodos de inscripción (las ventanas de transferencias o "mercados de pases") y establece las excepciones obligatorias para inscribir futbolistas fuera de dichas fechas.

Una excepción es si para un jugador profesional su contrato finalizó o se rescindió unilateralmente antes de que terminara el periodo de inscripción de la asociación donde desea registrarse. La otra es coordinándose con otras normas (como el Artículo 5) que impiden, por ejemplo, que un futbolista juegue partidos oficiales en más de dos clubes durante una misma temporada

Como norma general, los futbolistas solo pueden ser inscriptos durante los dos periodos anuales fijados por cada asociación nacional (lo de Rojo fue por fuera del último límite). No obstante, el apartado 3 de dicho artículo contempla excepciones muy específicas (como la rescisión unilateral de un contrato por causa justificada o el desempleo previo al cierre del mercado) para habilitar jugadores fuera de término.

Si el jugador no cumple de forma natural y transparente con los plazos de inscripción del campeonato local ordinario (sistema regido bajo la línea del Artículo 6 de FIFA), no puede convalidarse su participación en competencias internacionales (aunque le hayan dado el ok para el Clausura). La Confederación mantuvo bajo rigurosa revisión el procedimiento administrativo excepcional de la AFA y determinó rechazar la inscripción, dejando al Pincha sin su refuerzo.

Estudiantes igual apelará ante el TAS.