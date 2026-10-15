La Conmebol rechazó el pedido de Estudiantes para incluir a Marcos Rojo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores en reemplazo de Santino Crego. La Unidad Disciplinaria del organismo consideró que la inscripción del defensor no se ajustaba a las normas internacionales que regulan los períodos de transferencia de futbolistas.

El eje de la discusión está en que Rojo fue registrado ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fuera de las ventanas habituales de fichajes. Para respaldar esa incorporación, el Pincha apeló al artículo 10 del Convenio Colectivo de Trabajo N.º 557/09 y al artículo 6.4 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA. Sin embargo, la Conmebol entendió que esas disposiciones no alcanzaban para habilitarlo en la competencia continental.

Antes de tomar una decisión, el organismo sudamericano realizó una consulta formal a la FIFA para determinar si el artículo 6.4 permitía inscribir jugadores fuera de los períodos reglamentarios. La respuesta fue negativa: según los fundamentos de la resolución, esa norma no contempla una excepción válida para incorporar futbolistas por fuera de las ventanas de transferencia establecidas.

Con ese criterio, la Unidad Disciplinaria concluyó que la inscripción de Rojo no cumplía con las disposiciones de la FIFA, de aplicación obligatoria para las asociaciones miembro. De esa manera, quedó desestimado el planteo de Estudiantes para sumar al experimentado defensor a la nómina habilitada para disputar la semifinal de la Copa Libertadores.

La decisión generó malestar en la dirigencia albirroja, que sostiene que el registro del futbolista ante la AFA se realizó de acuerdo con las normas vigentes. Además, desde el club cuestionaron el criterio aplicado por la Conmebol y señalaron que existen antecedentes recientes de situaciones similares en las que otros jugadores sí pudieron participar.

Ante la negativa, Estudiantes confirmó que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y solicitará una medida cautelar para intentar frenar los efectos de la resolución y conseguir la habilitación de Rojo. El objetivo es obtener una respuesta antes de la semifinal, aunque, por ahora, el defensor continúa sin autorización para disputar el encuentro internacional.