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CONMEBOL OTORGARÍA ONCE MIL GENERALES Y UN NÚMERO SIN DEFINIR DE PLATEAS

Continúa la expectativa por la venta de entradas

La hinchada albirroja sigue de cerca la definición por parte de Conmebol de la venta de entradas para la final del 28 de noviembre
El hincha de Estudiantes aguarda noticias para estar en Montevideo

Por Redacción

A un mes del trascendental encuentro en el estadio Centenario de Montevideo, la parcialidad pincharrata se encuentra a la expectativa por novedades acerca de los precios, medios y modalidades de venta para asegurar su presencia en la final de Copa Libertadores, que tendrá al Pincha presente tras diecisiete años.

Si bien desde CONMEBOL aún no han dado mayores precisiones al respecto y desde Estudiantes se ha informado que cuando haya noticias oficiales se darán a conocer en las redes sociales del club, las primeras versiones indican que la entidad madre del fútbol sudamericano le otorgaría once mil generales y un número de plateas aún sin definir, para que el Pincha venda a sus hinchas, mientras que el resto las expendería la Confederación Sudamericana de Fútbol. Por otra parte, tampoco están confirmados los valores de las mismas, algo que ante la alta expectativa se definiría en los próximos días por parte de la institución presidida por Domínguez.

A un mes de la final, los hinchas tendrían hoy una precisión sobre la venta de entradas

AUMENTA LA CUOTA SOCIAL

Estudiantes anunció una actualización de los valores de la cuota social a partir de noviembre.

Los activos y cadetes pagarán $42.000 y los Infantiles de 3 a 11 años, $34.500. Los Socios del interior y exterior abonarán $21.000 y los universitarios $34.500. Jubilados y pensionados: $21.000.

Para el Plan familiar, el Titular, padre, madre o pareja pagará $42.000 y la pareja igualitaria e hijos de 18 a 23 años $21.000. Hijos de 12 a 17 años: $21.000. Hijos de 6 a 11 años: $18.500.

Para consultas, el club dispone del teléfono 0800-555-7070 y del WhatsApp +54 9 221 521-7100, de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 8 a 14.

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