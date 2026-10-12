Continúa la venta de entradas para la cita copera

En el día de hoy, seguirá adelante la venta de tickets para los hinchas albirrojos que quieran decir presente en el duelo del jueves ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores.

En esta oportunidad quienes se encontrarán habilitados para realizar la compra de su entrada serán aquellos socios que acumulen entre 260 y 309 puntos, mientras que en el caso de los socios del interior deberán contar de 205 a 229 puntos para acceder a la compra del remanente de populares, las cuales tienen un valor de $50.000.

Flamengo lleva vendidas 1400 entradas y podría haber novedades

Pese a que desde Estudiantes pusieron a disposición 4000 entradas para la parcialidad del conjunto brasileño, los fanáticos del Mengão llevan compradas 1400 entradas y de no obtener la totalidad de los tickets otorgados por el lado del Pincha en los próximos días, podría llegar a haber modificaciones en cuanto a lo que inicialmente era el armado de las tribunas, para que el León pudiera jugar como local en UNO. De esta manera, de mantenerse esta tendencia, el sector de la platea de 115 que iba a ser reservado para la parcialidad del Fla, volvería a poder ser ocupado por los hinchas albirrojos, en una cuestión que quedaría definida entre hoy y mañana y que sin dudas sería una gran noticia para los hinchas pincharratas ante la alta demanda para contar con un lugar en UNO para el duelo de semis.